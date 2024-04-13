3000 гвардейцев привлечены к противопаводковым мероприятиям в наводненных областях Казахстана

Бойцы Нацгвардии МВД РК будут оказывают помощь в берегоукрепительных работах и патрулировании населенных пунктов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Президент страны провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях существует вероятность второй волны паводков.

«Первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка там, где сохраняется сложная паводковая ситуация», – сказал глава государства.

Для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов Академии Национальной гвардии РК и 120 солдат петропавловской воинской части 6637 регионального командования «Орталық». Они привлекаются для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами – подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Кожевенный, Ольшанка, Тепличный и п.г.т Бесколь. Курсанты и солдаты активно участвуют в берегоукрепительных работах и заготавливают мешки с инертными материалами.

Военнослужащие воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий, а также, совместно с сотрудниками полиции, несут службу по недопущению мародёрства на улицах г. Кульсары.

Продолжается привлечение личного состава для противопаводковых мероприятий и охраны общественного порядка в Уральске и Актобе – воинские части 5517 и 6655 направили 380 и 400 военнослужащих, соответственно.

В целом, около 2000 гвардейцев правопорядка активно участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов, эвакуируют граждан из зон стихийного бедствия, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем населенные пункты.

Напомним, что ещё дополнительно осуществляется переброска личного состава в количестве 1000 военнослужащих: в город Уральск – воинская часть 6506 (г. Шымкент) – 300 человек и воинская часть 5547 (г. Кызылорда) – 200 человек.

Личный состав воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 500 военнослужащих и 18 единиц автомобилей преодолевают железнодорожным путем более 2100 километров до в г. Атырау.

Тем временем, личный состав воинской части 5573 успешно завершил марш до Петропавловска и уже 200 военнослужащих столичной оперативной бригады Национальной гвардии приступили в 3 смены к охране общественного порядка в Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародёрства на улицах затопленных населенных пунктов.

Отметим, что, с самого начала паводков было привлечено 120 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано свыше 1000 человек, заготовлено и уложено без малого 280 тысяч мешкотар с инертными материалами, очищено арыков общей протяженностью больше 10 километров и доставлено более 77 тонн гуманитарной помощи.