Житель Уральска из-за нужды едва не продал почку

Операцию он планировал провести в Кении. Его задержали в аэропорту Алматы.

Фото пресс-службы ДП ЗКО

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли попытку продажи человеческих органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

Установлено, что 33-летний житель Уральска, в связи с тяжелым материальным положением, планировал продать свою почку. Мужчина женат, работает вахтовым методом.

"В мае он разместил объявление на международном интернет-сайте о продаже своей почки для трансплантации за денежное вознаграждение. Далее через Telegram-канал с ним на связь вышли сотрудники сайта, где согласовали сделку на 20 тыс. долларов и оформление документов для операции в Республике Кения. В течение двух месяцев гражданин сдавал анализы в медцентрах Уральска, отправляя результаты сотрудникам сайта через Telegram-канал. В ответ он получил 250 долларов на банковский счет для покупки авиабилетов и электронную визу в Республику Кения", - рассказали в ДП.

Сообщается, что 30 июля сотрудники полиции пресекли его попытку вылета за рубеж из международного аэропорта Алматы.

"Для проведения дальнейших следственных действий гражданин был доставлен в Уральск, где ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В соответствии с частью 1 уголовной статьи "Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека" проводится досудебное расследование", – рассказали в ДП.

В полиции напоминают, что продажа органов в Казахстане запрещена, и единственный способ получить орган для пересадки – его безвозмездное пожертвование живого родственника или пересадка органа у умершего человека с согласия его родственников.