330 медиков заразились коронавирусом в Нур-Султане
Айдана Демесинова/Жанат Тукпиев
Массовое заражение сотрудников коронавирусом произошло в Национальном научном кардиохирургическом центре в Нур-Султане. Об этом на онлайн-брифинге СЦК сообщила главный санитарный врач г. Нур-Султан Жанна Пралиева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В Национальном научном кардиохирургическом центре на сегодняшний день зарегистрировано 40 случаев заражения среди сотрудников. Обследования проводились с профилактической целью. Пациентов с тяжёлым течением заболевания не наблюдается. Проводятся все противоэпидемические меры, все 40 специалистов на домашнем карантине", – сказала Пралиева.
В ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова также сообщила, что всего в Нур-Султане зафиксировано 330 случаев заражения медицинских работников.
"По городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медработников. Это всё республиканские, городские, ведомственные учреждения в Нур-Султане. В том числе по медорганизациям Управления здравоохранения порядка 200 случаев. Только треть медработников были задействованы в стационарах с пациентами по COVID-19", – сказала Кисикова.
Кроме того, по ее информации, летальных случаев от COVID-19 среди медработников в Нур-Султане не зафиксировано.
Отметим, по состоянию на 12 июня в Нур-Султане зарегистрировано 2 620 случаев заражения COVID-19, летальных исходов – 14.