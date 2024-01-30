36 организаций для детей-сирот трансформировали в центры поддержки детей в Казахстане

Они предоставляют детям полное гособеспечение, включая питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь, передает коррреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, комитет по охране прав детей Минпросвещения продолжает усиленную работу по созданию более эффективной системы поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня по стране трансформированы 36 организаций для детей сирот в центры поддержки детей.

— Центры поддержки детей — это организации, находящиеся в ведении органов образования, оказывающие специальные социальные услуги с предоставлением постоянного или временного (дневного) пребывания. Кроме того, они предоставляют информационные, консультационные и услуги юридическим лицам, связанным с предупреждением трудных жизненных ситуаций. В каждом из 36 центров оказывают восемь специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические и социально-правовые услуги, — пояснили в ведомстве.

Также активно ведутся работы по дальнейшему жизнеустройству воспитанников, в том числе возвращению в кровную семью, устройству в семьи казахстанских граждан, либо направлению в центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В каждом центре созданы службы психологической и правовой поддержки воспитанников, а также службы по содействию семейному устройству.

В министерстве добавили, что за последние 10 лет количество детских домов и их воспитанников в стране сократилось в 2 раза. По поручению президента они трансформированы в центры поддержки детей.