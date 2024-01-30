36 организаций для детей-сирот трансформировали в центры поддержки детей в Казахстане

Общество, Образование
97
Аменова Дана
Корреспондент

Они предоставляют детям полное гособеспечение, включая питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь, передает коррреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, комитет по охране прав детей Минпросвещения продолжает усиленную работу по созданию более эффективной системы поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня по стране трансформированы 36 организаций для детей сирот в центры поддержки детей.

 — Центры поддержки детей — это организации, находящиеся в ведении органов образования, оказывающие специальные социальные услуги с предоставлением постоянного или временного (дневного) пребывания. Кроме того, они предоставляют информационные, консультационные и услуги юридическим лицам, связанным с предупреждением трудных жизненных ситуаций. В каждом из 36 центров оказывают восемь специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические и социально-правовые услуги, — пояснили в ведомстве.

Также активно ведутся работы по дальнейшему жизнеустройству воспитанников, в том числе возвращению в кровную семью, устройству в семьи казахстанских граждан, либо направлению в центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В каждом центре созданы службы психологической и правовой поддержки воспитанников, а также службы по содействию семейному устройству.

В министерстве добавили, что за последние 10 лет количество детских домов и их воспитанников в стране сократилось в 2 раза. По поручению президента они трансформированы в центры поддержки детей.

#поддержка #центр #Минпросвещения #дети-сироты #сироты #трансформация

Популярное

Все
Дайте лед!
Главный выбор Казахстана
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
Шинель, шомполка и «Марс» в багажнике
Арендное жилье для работаю­щей молодежи выдали в Шымкенте
Почему молодым нужно ехать в ауыл?
Гуманитарная работа под угрозой
В поселке Карагандинской области частично обрушился дом, есть жертвы
Тепло, вода и газовые трубы
Фиктивные справки о беременности помогали избежать наказания
Мошенница продавала липовые сертификаты об образовании в Усть-Каменогорске
Цели обозначены, теперь только вперед
Концепцию по водным ресурсам приняли в правительстве
Грохот Громотухи
От Китая до Франции
Переходя на личности
Фронтовик, футболист, тренер
В МЧС проведут расследование действий своих подразделений во время землетрясения
Не воруй, а то посадят
Пересекая границы, объединяя сердца
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
На участке голанского преткновения
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Срединный коридор открывается
Ставил деньги – проиграл жизнь
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Авоська от кутюр
Напал на школьницу
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Электрошок из банка
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
Медсестры с автоматами
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Читайте также

Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионера…
Казахстанцы могут бесплатно обучаться в лучших вузах Китая
Религиозные видеоролики распространяла в чатах жительница В…
Шесть наград привезли школьники с чемпионата по робототехни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]