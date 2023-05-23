3D-туры по казахстанским музеям планирует создать Минкультуры

Министр культура и спорта РК Асхат Оралов рассказал о планах развития музейного дела, которое будет проходить за счет внедрения передовых технологий, передает Kazpravda.kz .

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"Например, перевод музейных фондов в электронный формат в республиканских и региональных музеях, а также создание 3D-туров, что сделает экспозиции доступными в виртуальном формате", - сообщил министр.

Также, в целях увеличения количества посетителей музеев будут организовываться разные мероприятия. Например, ежегодная акция "Ночь музеев", приуроченная к Международному дню музеев.

"Перед нами стоит цель увеличить к 2030 году показатель посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия на 20%", - заявил Оралов.

Как он отметил, ведется работа по внедрению новых механизмов монетизации музейной сферы: продажа сувениров, дифференцированные цены на билеты и даже возможность использования свободных площадей музеев для организации аукционов, зон декоративно-прикладного искусства, коворкингов и т. д.

Отметим, рекордное число посетителей привлекла "ночь музеев" в столичном Нацмузее в минувшую пятницу.