40% коек для больных корью свободны в Актюбинской области

Здравоохранение
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Рост заболеваемости корью за последнюю неделю наблюдался по всей стране, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт акимата Актюбинской области

В Актюбинской области достаточно коек для пациентов с корью, сообщил руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.

"В настоящее время 40% коек для больных корью в Актюбинской области свободны. Продолжают находиться на стационарном лечении 143 пациента с корью (в Актобе – 113), в их числе 119 детей. Всего по области развернуты 236 коек, в том числе в Актобе 135 коек в санатории «Чайка» – это сейчас единственный в областном центре стационар по лечению кори, в других медучреждениях города больных этой инфекцией нет", – отметил Исаев.

Регистрация кори на территории Актюбинской области началась в феврале текущего года. На сегодня  зарегистрировано более 1220 случаев с подозрением на коревую инфекцию, из них лабораторно подтверждено 579 (51,6%) случаев, напомнили в акимате региона.

Свыше 77% случаев заболевания зарегистрировано среди детей, не привитых против кори.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, группы в детских садах и классы в школах области на карантин не закрывались.

Как известно, рост заболеваемости корью за последнюю неделю наблюдался по всей стране.

По официальным данным, больше всего заболевших фиксируется в Алматинской и Жамбылской областях, а также в Алматы, Шымкенте и Астане.

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