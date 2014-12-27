40 лет не разбирает елку житель Висконсина 

Житель американского города Восо (штат Висконсин) Нил Олсон вот уже 40 лет подряд встречает Рождество с одной и той же елкой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство, это дерево мужчина нарядил в 1974 году, когда два его сына отправились на войну во Вьетнам. Олсон дал себе слово не разбирать елку до тех пор, пока его сыновья не соберутся на Рождество в родительском доме. Старший сын американца был ранен на войне и сейчас живет в штате Вашингтон. Из-за полученных ранений он не может приехать в Восо, и елка продолжает стоять в гостиной.
"Иголки пожелтели, но до сих пор не опали. Держу пари, что это произойдет в тот самый миг, когда мой старший сын вернется домой", – сказал 89-летний Олсон. По его словам, игрушкам на его лесной красавице уже, вероятно, более ста лет, так что он боится даже вытирать с них пыль.
Младший сын Олсона рассказал, что за эти годы елка стала для них не только привычным предметом интерьера, но и "практически членом семьи".