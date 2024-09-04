40-метровый мурал в честь экоакции «Таза Қазақстан» появился в столице

На стене дома по улице Сыганак появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уыком и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.

Мурал также украшает подпись: «Таза Қазақстан – Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).