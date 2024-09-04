40-метровый мурал в честь экоакции «Таза Қазақстан» появился в столице

Таза Казахстан
118
Дана Аменова
корреспондент

На стене дома по улице Сыганак появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат   

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уыком и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.

Мурал также украшает подпись: «Таза Қазақстан – Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).

«Мурал создан в честь республиканской экоакции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле этого года. В рамках этой инициативы в столице проводятся различные мероприятия, к которым присоединились тысячи астанчан. Жители активно участвуют в благоустройстве города, посадке деревьев, очистке рек и ликвидации несанкционированных свалок, а также поддерживают социальные инициативы», – подытожили в городской администрации.

#Астана #акимат #мурал #«Таза Қазақстан»

Популярное

Все
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
В Приаралье определили победителей конкурса «Мерейлі отбасы»
Не только вылечить, но и поставить на ноги
«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану
И я теперь тоже моряк!
Система ОСМС должна быть прозрачной
Жить по средствам и развивать критическое мышление
Пора запускать механизмы рачительности
Фермерам требуются не субсидии, а кредиты
Налоговый кодекс и цифровизация администрирования
Людям труда нужны мотивация и поддержка
В приоритете – ответственность каждого
Необходимо упредить дефицит электроэнергии
В Кокшетау откроется первый в области детский сад для детей с инклюзией
Четыре комфортных очага знаний распахнули двери для школяров
Восемь новых объектов здравоохранения введут в Каратальском районе
Степные аргамаки вдохновляют художников
Граница между иллюзией и реальностью
Мемуары англичанина Эдварда Нельсона Фелла перевели на казахский и русский языки
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Казахская тазы станет брендом страны
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Токаев: Загрязняющие природу и улицы граждане должны отвеча…
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержа…
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақ…
Новый соцпроект Taza Astana запустили в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]