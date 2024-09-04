40-метровый мурал в честь экоакции «Таза Қазақстан» появился в столице

На стене дома по улице Сыганак появилась настенная живопись высотой 40 метров и площадью 480 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На мурале изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уыком и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны.
Мурал также украшает подпись: «Таза Қазақстан – Таза болашақ» («Чистый Казахстан – Чистое будущее»).
«Мурал создан в честь республиканской экоакции «Таза Қазақстан», стартовавшей в апреле этого года. В рамках этой инициативы в столице проводятся различные мероприятия, к которым присоединились тысячи астанчан. Жители активно участвуют в благоустройстве города, посадке деревьев, очистке рек и ликвидации несанкционированных свалок, а также поддерживают социальные инициативы», – подытожили в городской администрации.