Второй этап акции «Мөлдір бұлақ» охватил 12 регионов Казахстана

Таза Казахстан

Экологические мероприятия одновременно прошли в 12 областях страны

Фото: Минводы

В Казахстане состоялся второй этап республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ», направленной на очистку и благоустройство родников и прибрежных территорий. Мероприятия прошли по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz.

Экологические мероприятия одновременно состоялись в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау. В ходе акции были очищены 58 родников и территории 35 водных объектов.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в очистке родника в селе Баянаул Павлодарской области вместе с акимом региона Асаин Байханов.

В Павлодарской области работы также прошли на территории трех родников Майского района. В очистке родников и прибрежных территорий приняли участие около 550 человек, включая специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации, работников областного филиала РГП «Казводхоз», Ертисской бассейновой инспекции, волонтеров, студентов и местных аксакалов.

Всего во втором этапе республиканской акции одновременно приняли участие более 11 тысяч человек.

«Первый этап акции «Мөлдір бұлақ» внес большой вклад в формирование экологического сознания среди граждан. Казахстанцы со всех регионов республики активно поддержали нашу инициативу и начали собственными силами организовывать работы по раскрытию и восстановлению родников, уборке мусора и посадке саженцев. Особенно радует, что участие в акции принимает молодежь. Отдельно следует отметить усилия аксакалов, которые часто выступают организаторами данных мероприятий и подают пример молодому поколению», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В министерстве напомнили, что первый этап акции «Мөлдір бұлақ» прошел 23 марта текущего года. Тогда экологические мероприятия одновременно охватили 30 родников и 19 водных объектов в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, области Жетісу и городе Шымкент. В них приняли участие свыше 9 тысяч человек, включая более 700 волонтеров.

Кроме того, в рамках первого этапа в Жамбылской области было создано первое волонтерское движение водной отрасли «Болашақтың қайнары», объединившее студентов Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Сегодня движение представлено уже в нескольких регионах страны и продолжает работу по развитию экологической культуры и сохранению водных ресурсов Казахстана.

#акция #экоакция #Таза Казахстан

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