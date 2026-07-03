На трассах Казахстана продолжается масштабное озеленение

Таза Казахстан

С начала года высажено около 3 тысяч саженцев и очищено 312 млн кв.м придорожной территории

Фото: Минтранспорта

В Казахстане продолжается реализация экологической акции «Таза Қазақстан», в рамках которой дорожные службы проводят работы по озеленению, благоустройству и санитарному содержанию автомобильных дорог республиканского значения, передает Kazpravda.kz.

Общая протяженность сети автомобильных дорог республиканского значения составляет 25 тыс километров. При этом около 6,3 тыс километров трасс, или более 17 тыс гектаров, занимают участки с зелеными насаждениями. Ежегодно здесь проводится комплекс мероприятий по уходу за лесополосами, включая полив, санитарную вырубку сухостоя, уход за клумбами, удаление поросли, противопожарную опашку и обработку зеленых насаждений.

В текущем году вдоль автомобильных дорог, на площадках отдыха и территориях дорожно-эксплуатационных участков уже высажено порядка 3 тыс саженцев различных пород деревьев, адаптированных к климатическим условиям регионов. Среди них - вяз, сосна, береза, клен, карагач, черемуха и тополь без пуха.

«Не менее важным направлением остается санитарное содержание автомобильных дорог. На постоянной основе проводится очистка обочин, откосов, полосы отвода, площадок отдыха и автопавильонов от бытового мусора, старых автомобильных покрышек и других отходов. За первое полугодие 2026 года очищено порядка 312 млн кв. м придорожной территории. Эта работа ведется ежедневно и является неотъемлемой частью содержания сети автомобильных дорог, обеспечивая безопасность движения, комфорт пользователей дорог и сохранение благоприятного экологического состояния придорожной полосы», - сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.

В Министерстве транспорта призвали водителей и пассажиров бережно относиться к окружающей среде, не оставлять мусор вдоль дорог и совместными усилиями сохранять экологическое благополучие Казахстана.

#экология #экоакция #Таза Казахстан

Популярное

Все
Ради торжества справедливости
Томирис: далекая и близкая
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Марафон казахского кино
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
«Сказки Заилийского Алатау»
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Золотой столп просвещения
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Магия тюльпана
Поет Ишим в многоголосье!
Нет результата? Смените методику!
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Семинар для партий
Объединить физиков и лириков
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Свыше 2 тысяч алматинцев вышли на городской субботник
Вместе за чистый город
Журналистов и блогеров наградили за победу в конкурсе «Таза…
Впервые в истории Казахстана: защита природы получила высши…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]