На трассах Казахстана продолжается масштабное озеленение

С начала года высажено около 3 тысяч саженцев и очищено 312 млн кв.м придорожной территории

Фото: Минтранспорта

В Казахстане продолжается реализация экологической акции «Таза Қазақстан», в рамках которой дорожные службы проводят работы по озеленению, благоустройству и санитарному содержанию автомобильных дорог республиканского значения, передает Kazpravda.kz.

Общая протяженность сети автомобильных дорог республиканского значения составляет 25 тыс километров. При этом около 6,3 тыс километров трасс, или более 17 тыс гектаров, занимают участки с зелеными насаждениями. Ежегодно здесь проводится комплекс мероприятий по уходу за лесополосами, включая полив, санитарную вырубку сухостоя, уход за клумбами, удаление поросли, противопожарную опашку и обработку зеленых насаждений.

В текущем году вдоль автомобильных дорог, на площадках отдыха и территориях дорожно-эксплуатационных участков уже высажено порядка 3 тыс саженцев различных пород деревьев, адаптированных к климатическим условиям регионов. Среди них - вяз, сосна, береза, клен, карагач, черемуха и тополь без пуха.

«Не менее важным направлением остается санитарное содержание автомобильных дорог. На постоянной основе проводится очистка обочин, откосов, полосы отвода, площадок отдыха и автопавильонов от бытового мусора, старых автомобильных покрышек и других отходов. За первое полугодие 2026 года очищено порядка 312 млн кв. м придорожной территории. Эта работа ведется ежедневно и является неотъемлемой частью содержания сети автомобильных дорог, обеспечивая безопасность движения, комфорт пользователей дорог и сохранение благоприятного экологического состояния придорожной полосы», - сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.

В Министерстве транспорта призвали водителей и пассажиров бережно относиться к окружающей среде, не оставлять мусор вдоль дорог и совместными усилиями сохранять экологическое благополучие Казахстана.