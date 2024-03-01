43 человека погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеш

В мире, Происшествия
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Айман Аманжолова
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В Дакке, столице Бангладеш, не менее 43 человека погибли при пожаре в ресторане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz

По информации издания Daily Bangladesh, возгорание началось на втором этаже семиэтажного торгового центра.

«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», — заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Пожар был локализован примерно через два часа после его начала при участии 13 подразделений пожарных.

Ранее, 28 февраля, в Техасе объявили чрезвычайное положение из-за природных пожаров. Количество округов, в которых введено чрезвычайное положение, может увеличиться, так как в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая, сухая и ветреная погода. Кроме того, из-за пожаров завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex, расположенный в Техасе, был вынужден приостановить работу. Сотрудники производства эвакуированы.

#гибель #люди #пожар #ресторан #Бангладеш

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