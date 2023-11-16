5 главных правил поведения детей в Интернете озвучило МВД

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Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, которых очень много в социальных сетях, мессенджерах и в целом Интернете, детям нужно помнить следующие простые правила:

1. Ни в коем случае не сообщать свои персональные данные, а также данные родителей, родственников, друзей (то есть фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, место учебы, телефон, фотографии и так далее) другим пользователям Сети, пусть даже эти пользователи состоят у вас в списках друзей;

2. Нужно помнить, что пользователи интернет-сайтов и социальных сетей могут использовать вымышленные данные, в том числе фотографии других людей или даже детей;

3. Не нужно бояться угроз со стороны интернет-пользователей, на самом деле, они ничего не смогут сделать ни вам лично, ни вашим близким. Обычно они пугают детей, чтобы получить над ними контроль. При первой же угрозе нужно сразу же рассказать об этом родителям, брату, сестре, учителю и так далее, не надо этого стесняться.

4. Ни в коем случае не выполняйте приказы или указания других пользователей социальных сетей, мессенджеров и других интернет-ресурсов. Самое простое – заблокируйте их страницы. Не принимайте дружбу от неизвестных в социальных сетях, мессенджерах и других онлайн-сервисах.

5. Не устанавливайте приложения для удаленного доступа. Прежде чем что-либо установить, почитайте об этом в Интернете, для чего это приложение и так далее.