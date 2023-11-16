5 главных правил поведения детей в Интернете озвучило МВД

Культура и общество
356
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В МВД РК сформулировали основные принципы поведения детей в Сети, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz

Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, которых очень много в социальных сетях, мессенджерах и в целом Интернете, детям нужно помнить следующие простые правила:

1. Ни в коем случае не сообщать свои персональные данные, а также данные родителей, родственников, друзей (то есть фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, место учебы, телефон, фотографии и так далее) другим пользователям Сети, пусть даже эти пользователи состоят у вас в списках друзей;

2. Нужно помнить, что пользователи интернет-сайтов и социальных сетей могут использовать вымышленные данные, в том числе фотографии других людей или даже детей;

3. Не нужно бояться угроз со стороны интернет-пользователей, на самом деле, они ничего не смогут сделать ни вам лично, ни вашим близким. Обычно они пугают детей, чтобы получить над ними контроль. При первой же угрозе нужно сразу же рассказать об этом родителям, брату, сестре, учителю и так далее, не надо этого стесняться.

4. Ни в коем случае не выполняйте приказы или указания других пользователей социальных сетей, мессенджеров и других интернет-ресурсов. Самое простое – заблокируйте их страницы. Не принимайте дружбу от неизвестных в социальных сетях, мессенджерах и других онлайн-сервисах.

5. Не устанавливайте приложения для удаленного доступа. Прежде чем что-либо установить, почитайте об этом в Интернете, для чего это приложение и так далее. 

Ранее в Алматинской области выявили 425 школ, где в кабинетах информатики ученики посещали порносайты. 

#дети #соцсети #безопасность #интернет #правила

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Полиция расследует причины возгорания на заводе в Туркестанской области
Рабство XXI века
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
Швейцарцы живут дольше всех
А кушать хочется!
Свет и тепло без перебоев
Во славу батыров Великой степи
Мясо из пробирки
От передовой медицины до атомной станции
Столкнулись интересы
Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жителя страны
Современная, технологичная, безопасная
Необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей – врач о вспышке кори в Казахстане
Папа – мой пример
Пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана
Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе
Footyaccumulators оценил шансы Казахстана в матче против Сан-Марино
«Холодное сердце» Мангистау
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Две недели остается до завершения приема заявок на участие …
Сертификаты на 2 млн тенге подарят 20-миллионным казахстанц…
22-летнюю модель из Башкортостана признали самой красивой д…
В Казахстане появились требования к санитарным узлам школ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]