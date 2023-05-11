5-летний мальчик застрял в качелях в Мангистау

Ребенок застрял в качелях на детской площадке в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Инцидент произошел 1 мая в сельском округе Атамекен Мунайлинского района.

Примерно в 19:24 спасателям поступил вызов, что на детской игровой площадке по улице Мерей 5-летний ребенок застрял в качелях и не может выбраться. Взрослым не удалось освободить мальчика из «железных оков».

На помощь вызвали спасателей службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области, которые разжали детали качели специальным гидравлическим инструментом.