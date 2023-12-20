8 лет получал "зарплату" в госучреждении за несколько дней работы житель области Абай

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жительницу области Абай осудили за финансовые махинации в госучреждении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

42-летняя жительница Бескарагайского района работала инспектором кассовых операций госучреждения 8 лет. С января 2015 по июль 2023 года женщина ежемесячно переводила деньги своему супругу, составляя фиктивные табеля учета рабочего времени и начисления заработной платы. Тогда как ее муж проработал водителем в этой организации всего несколько дней. По такой схеме нечистая на руку инспектор похитила более 5 млн тенге.

Суд признал женщину виновной по уголовной статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и назначил 2 года ограничения свободы с лишением на 3 года права занимать материально-ответственные должности. 

«Осужденная поставлена на учет службы пробации района. Она раскаивается в преступлении. Женщина проживает вместе со своей семьей и воспитывает троих детей, самому младшему из них 4 года. Она поставлена на учет как безработная, с начала нового года ее устроят на постоянную работу», – прокомментировала инспектор службы пробации Айгерим Кумарова.
 

#полиция #область Абай #деньги #правонарушение

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