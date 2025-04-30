500 школьников ВКО проведут каникулы в профориентационных лагерях

Образование
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны в период летних каникул 500 школьников проведут время в профориентационных лагерях, сообщили в Восточно-Казахстанском управлении образования.

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Такие лагеря начнут работу с июня при 10 колледжах региона. Для подростков запланированы экскурсии на предприятия, знакомство с производственными мастерскими, мастер-классы по робототехнике, мехатронике, деревообработке, кулинарном искусстве и даже изучении иностранных языков.

«У колледжей области накоплен четырехлетний опыт организации летних лагерей ранней профориентации. В прошлом году на базе 7 колледжей отдохнули и познакомились с востребованными профессиями больше 400 школьников. В этом году мы решили расширить программу», - рассказали в управлении.

По словам специалистов, проект помогает детям сделать осознанный выбор будущей профессии; знакомит с современными технологиями, повышает интерес к техническому творчеству. Всего, по данным управления летним отдыхом планируется охватить почти 100 тыс. детей, или 99,9%. Будут работать 11 загородных лагерей, 270 пришкольных, а также 204 профильные площадки в организациях дополнительного образования и дворовых клубах.

#школьники #лето #лагерь

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