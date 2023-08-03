51-летняя женщина родила двойню в Алматы

Крайне редкий случай рождения двойни у женщины в возрасте 51 года произошел в Городском перинатальном центре №2, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Фото с сайта baby-lifestyle.ru

Как рассказывает заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение (ЭКО).

Женщина поступила в Городской перинатальный центр №2 в плановом порядке, проведено кесарево сечение после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.

«Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 гр., и мальчик весом 2345 гр. Счастливая мама чувствует себя хорошо, а двойня – мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми», – рассказывает специалист.



Отмечается, что после операции мама и малыши находились под контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорожденных детей.

На четвертый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, счастливую семью выписали домой.

«Я начала процесс искусственного (экстракорпорального) оплодотворения (ЭКО) после тщательного обследования и выявления всех возможных рисков. На этом этапе уже возникли трудности и беременность наступила только с третьей попытки ЭКО. Во время беременности при моем возрасте очень часто возникают проблемы с вынашиванием и обострением хронических заболеваний, а также присоединяются осложнения, связанные с беременностью двойней - это вдвойне тяжело. Но я мечтала о детях. Я благодарна всевышнему, что он исполнил мою мечту - стать матерью. Благодарю медицинских работников, их вклад неоценим», – сказала мама.