52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Особое значение для перспектив региона имеют транспортные узлы Хоргос и Достык на границе с Китаем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото автора

В 2022–2024 годах построены и реконструированы магистрали республиканского значения «Талдыкорган–Ушарал» и «Ушарал–Достык» общей протяженностью 498 км, что существенно укрепило скелет транспортной сети и повысило связанность территорий, Полностью обновлена автодорога «Сарыозек–Хоргос» на участке длиной 248 км (сумма вложений составила 41 млрд тенге), сообщили в областном акимате.

Благодаря этим и сопутствующим работам сегодня дороги республиканского значения в области можно считать приведенными в надлежащее состояние.

Внимание уделяется и местным дорогам: в прошлом году на их развитие было направлено 41 млрд тенге, в результате чего отремонтировано 193 км дорог областного значения и 54 внутренних улицы населенных пунктов (в сумме 157 км).

Особенно важной для жителей стала реконструкция участка от кольца Молалы до озера Балхаш длиной 132 км — этот маршрут долгое время оставался востребованным и после проведения работ вновь открыт для движения; благоустройство обочин завершится до конца года, а объект будет принят в следующем году.

«В текущем году объем финансирования на дорожную инфраструктуру региона вырос до 52 млрд тенге: уже отремонтировано 330 км дорог, и доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95% по итогам года», - уточнили в акимате области Жетiсу.

Эти цифры наглядно отражают системный подход к обновлению транспортной сети и поддержанию ее качества.

«Особое значение для перспектив региона имеют транспортные узлы Хоргос и Достык на границе с Китаем, - рассказали в областном акимате. - В связи с высоким транзитным потенциалом этих направлений проводится масштабная работа по увеличению здесь пропускной способности и развитию логистики».

Так, строительство Алакольского автомобильного пункта пропуска было завершено в мае текущего года: суточная пропускная способность увеличилась в пять раз — с 200 до 1000 транспортных единиц, что открывает новые возможности для грузоперевозок и ускоряет товарооборот.

Важным событием стал и ввод в эксплуатацию вторых путей железной дороги «Достык–Мойынты» в прошлом месяце — проект, усиливающий транзитный коридор и интегрирующий транспортные потоки региона в общенациональные и международные маршруты.

Не менее значимым для развития транспортной логистики является начатая реализация совместного казахстанско-германского проекта по строительству международного грузопассажирского аэропорта SKYHANSA. Проект стоимостью 250 млрд тенге, планируемый к завершению на территории «Хоргос — Восточные ворота» до 2028 года, способен сделать Жетiсу еще более привлекательным хабом для воздушных грузоперевозок и пассажирского трафика, стимулируя инвестиции в сопутствующую инфраструктуру и создавая новые рабочие места.

Параллельно с масштабными строительными проектами реализуется работа по эксплуатационно-техническому обеспечению: организация регулярного содержания дорог, обеспечение безопасного движения, модернизация мостов и развязок, благоустройство прилегающих территорий.

 

#инфраструктура #реконструкция #автодороги #Жетiсу

