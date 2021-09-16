53 кандаса прибыли в Казахстан из Ирана

15 сентября в Мангистаускую область прибыл самолет с 53 кандасами из Исламской Республики Иран. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, передает Kazpravda.kz
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«Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандаса. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно размещаются в общежитии. Для них созданы все условия, далее проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в СКО», - отметил заместитель акима города Актау Абылкаир Байпаков.
Стоит отметить, из прибывших в регион 53 человек 25 дети. Всего в регион прибыло 20 семей.
Среди вернувшихся на историческую Родину – Хадиша Адай.
«Я родилась в Туркменистане. Но в связи с работой была вынуждена уехать в Божнурд, там прожила больше 20 лет. Я и моя большая семья вернулись на историческую Родину, мы счастливы. Огромное спасибо за теплый прием», - поделилась Хадиша Адай.
Стоит отметить, этот переезд организован Министерством иностранных дел РК, Посольством РК в Иране и НАО «Фонд Отандастар» при поддержке акиматов Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.
Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области благодаря государственной квоте.