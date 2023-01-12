55 человек будут бороться за мандаты сенаторов

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал, сколько кандидатов в депутаты Сената Парламента РК включены в избирательные бюллетени, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени были включены в целом 55 кандидатов. Из Алматы – 4 кандидата, из 6-ти регионов (Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей) – по 2 кандидата, по остальным регионам и в городах Шымкенте и Астане – по 3 кандидата. В списки выборщиков по республике внесены 3 168 депутатов маслихата. Значительная их часть находится в Туркестанской области (там 317 выборщиков) и Костанайской области – 263 выборщика», – проинформировал глава ЦИК.

Напомним, что выборы депутатов Сената пройдут 14 января. Итоги голосования в ЦИК подведут не позднее 20 января.