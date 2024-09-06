Более 50% казахстанцев готовы принять участие в референдуме по АЭС

Институт общественной политики 4-5 сентября 2024 года провел экспресс-опрос об отношении жителей нашей страны к предстоящему референдуму по АЭС, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За месяц до референдума фиксируется высокий уровень информированности населения. На момент опроса 74,6% респондентов в той или иной степени осведомлены о проведении Республиканского референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября 2024 г. Каждый 4-ый (25,4%) впервые узнал об этом.

На вопрос «Пойдете ли Вы голосовать на референдум по строительству АЭС?», ответы респондентов распределились следующим образом:

• 45,5% – заявили о твердой готовности принять участие;

• 12,3% – сообщили о том, что скорее всего пойдут голосовать.

В совокупности, 57,8% опрошенных планируют принять участие в предстоящем референдуме.

На вопрос «Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?» большинство респондентов (59,3%) высказались в поддержку строительства АЭС в Казахстане. 28,3% участников опроса выбрали вариант ответа «нет, я не согласен» и еще 12,4% - пока не определились с позицией по строительству АЭС.

В целом, мнения жителей страны по данному вопросу находятся в процессе формирования.

В совокупности 28,4% респондентов ответили, что на момент опроса в той или иной степени не намерены участвовать в референдуме: 9,7% скорее не пойдут; 18,7% не планируют участвовать.

Ещё 13,8% пока не определились со своим участием в референдуме.

Опрос проведен с соблюдением норм законодательства РК.

Исследование проведено методом массового опроса. В опросе приняли участие 2000 жителей городов и сел старше 18 лет из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей. Выборка репрезентативная для взрослого населения страны, ошибка выборки не превышает ±2,2%.