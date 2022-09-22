6 лет колонии запросил прокурор для Кайрата Сатыбалдыулы

6 лет лишения свободы запросил для Кайрата Сатыбалдыулы в суде прокурор в рамках заключенного процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Прокурор Джангельды Есебаев заявил, что подсудимый добровольно изъявил желание заключить процессуальное соглашение и не оспаривает подозрения и обвинения, имеющиеся по делу доказательства в совершении преступлений, характер и размер причиненного им вреда.

Потерпевшие, добавил он, также дают согласие на заключение данного процессуального соглашения и не имеют претензий к подсудимым.

«Окончательно назначить Кайрату Сатыбалдыулы 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе, судах, органах местного самоуправления, Нацбанке, национальных холдингах и нацкомпаниях, национальных институтах развития сроком на 10 лет. Отбывание наказания определить в колонии средней безопасности, внести представление Президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майор, а также орденов «Құрмет» и «Парасат», – запросил прокурор.

По словам прокурора, к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Сатыбалдыулы, необходимо отнести чистосердечное признание, полное возмещение причиненного ущерба, отсутствие судимости, а также наличие малолетних детей.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, по его словам, не установлено.

«Уважаемый суд, сущность процессуального соглашения мне полностью понятна, я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен. С видом и размером наказания, который предлагает прокурор, согласен», – заявил в свою очередь Кайрат Сатыбалдыулы.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении этих преступлений был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

15 марта суд в Нур-Султане санкционировал его арест.

В конце августа этого года Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств Казахтелекома и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.