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6-месячный младенец и 102-летняя женщина побороли COVID-19
Шестимесячный Леонардо на днях был выписан из больницы и вернулся домой, в ломбардский городок Корбетта недалеко от Милана. Заразившийся коронавирусом мальчик провел в больнице 50 дней, пишет Health.mail.ru со ссылкой на Dailymail.co.uk.

По словам мамы Леонардо, малыша пришлось экстренно госпитализировать, когда у него поднялась очень высокая температура и участилось сердцебиение.

"Мы пережили много тяжелых моментов, особенно по ночам. Не пожелаю такого ни одной матери", - сказала женщина в интервью местной прессе.
Мэр Корбетты Марко Балларини назвал Леонардо «чудесным лучом надежды» и поблагодарил малыша за то, что тот своим выздоровлением поднял дух всем жителям региона, ставшего эпицентром вспышки коронавируса в Европе. "Сегодня у нас есть повод для того, чтобы улыбаться и быть счастливыми. Маленький Лео принес в наши сердца лето!" - сказал мэр.

Тем временем еще более удивительный случай выздоровления после COVID-19 был зарегистрирован в Генуе, где инфекцию с успехом победила 102-летняя Италика Грондона. Пожилая женщина провела в больнице 20 дней и 26 марта была выписана полностью здоровой. Врачи генуэзской больницы Сан-Мартино, по их словам, прозвали Грондону "бессмертной".

Случай Грондоны дает надежду всем итальянским старикам, оказавшимся лицом к лицу с пандемией, отметила лечащий врач пожилой женщины, доктор Вера Сикбальди. Стоит отметить, что средний возраст итальянцев, скончавшихся от COVID-19, составляет 78 лет, что делает выздоровление Грондоны еще более удивительным.

По словам Сикбальди, у пожилой пациентки были весьма умеренные симптомы, и в том, что она в итоге поправилась, заслуги врачей почти нет, она выздоровела сама по себе. Грондона может стать единственной пациенткой, которая победила не только коронавирус, но и грипп "испанку", пандемия которого разразилась в 1918 году. Грондона родилась в 1917 году, и во время начала пандемии "испанки" ей было примерно столько же, сколько сейчас Леонардо. Сикбальди рассказала, что у Грондоны были взяты анализы, чтобы определить, есть ли у нее в крови антитела к этому штамму вируса гриппа.

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