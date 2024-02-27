Семерых чиновников накажут за нарушения при госзакупках в Шымкенте

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Кроме того, список недобросовестных поставщиков дополнят 30 участниками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госорган установил факты непринятия мер госучреждениями в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства.

Согласно акту прокурорского надзора департамент внутреннего госаудита составил 47 протоколов об адмправонарушениях.

Они составлены в отношении 7 должностных лиц, в том числе акима Енбекшинского района, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя городского драматического театра по статье КоАп  арушение законодательства РК о государственных закупках". 

Также взысканы штрафы в доход государства на сумму 2 595 600 тенге.

Вместе с тем внесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

#госзакупки #нарушение #штраф #аудит #чиновники

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