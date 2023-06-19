7 медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на Qazaqstan Barysy Grand Slam

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

18 июня в городе Астане прошел финальный соревновательный день мирового турнира по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Фото: t.me/kazjudoteam

Сборная Казахстана завершила турнир на общекомандном 4-м месте среди 42 стран с 1 золотой, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями.

«Я в отличном настроении, выиграть «золото» домашнего турнира – это большое счастье. Мою радость не передать словами. Хоть и голден скор длился 8 минут, я не чувствую усталости. Мы с моим противником знали все слабости друг друга и боролись до последнего. Я был психологически хорошо подготовлен к этим соревнованиям. Я чрезвычайно благодарен всем казахстанцам, которые меня поддержали», – сказал в своем интервью новоиспеченный чемпион Grand Slam Магжан Шамшадин.

В итоге 3-дневного турнира в нашей копилке 7 медалей. В весовой категории до 60 кг чемпионом стал Магжан Шамшадин, серебряной медалью отметился Гусман Кыргызбаев (-66 кг). Данияр Шамшаев (-73 кг), Аскар Наркулов (-73 кг), Ислам Бозбаев (-100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг) и Акерке Рамазанова (+78 кг) поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета.

Галия Тынбаева (- 48кг), Жансай Смагулов (-73 кг) и Бекарыс Садуакас (- 100кг) дошли до малого финала и заняли 5-е место мирового турнира.

«Соревнования Qazaqstan Barysy Grand Slam стали очень зрелищной площадкой для опытных и юных дзюдоистов. Глядя на результаты соревнований, можно заметить, что в нашей сборной происходит смена поколений, и растет конкуренция внутри страны между разными весовыми категориями.

Поскольку соревнования проходили на нашей земле, у каждого был двойной багаж ответственности. Некоторые спортсмены оставались вне турнирной сетки из-за собственных ошибок в поединках, а некоторым иногда просто не хватало удачи.

Я благодарю всех болельщиков, которые поддержали наших спортсменов, и мы будем еще много работать, чтобы оправдать ваши надежды», – сказал главный тренер мужской национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев отметил, что организация мирового турнира высоко оценена международными специалистами.

«Организация соревнований Qazaqstan Barysy Grand Slam уже получила высокую оценку Международной федерации дзюдо. Этот старт подарил огромный опыт не только спортсменам, но и каждому спортивному менеджеру, который здесь трудился. За нашими плечами уже организация таких стартов, как чемпионаты Азии и мира, турниры гран-при и masters, а также юниорского чемпионата мира. Теперь к этому списку присоединился и мировой турнир Grand Slam.

По завершении турнира мы проведем международный учебно-тренировочный лагерь. В нем примут участие не только спортсмены национальной сборной, но и представители молодежной сборной, которые получат возможность тренироваться вместе с иностранными спортсменами.

Выражаю благодарность спортсменам и тренерам, спонсорам и партнерам, всем работникам спортивной сферы, менеджерам, медицинским специалистам, каждому волонтеру и абсолютно каждому специалисту, участвовавшему в организации данного соревнования. Сегодня мы видим плоды нашей совместной работы. Желаю всем успехов в дальнейшей работе!» – сказал Житкеев.

Стоит отметить, что всего в соревнованиях, вошедших в календарь Международной федерации дзюдо под названием Qazaqstan Barysy Grand Slam, приняли участие 334 спортсмена из 42 стран.

По результатам турнира, в соответствии с правилами IJF, были распределены очки в мировом и Олимпийском рейтингах между победителями и призерами соревнований. В частности, за 1-е место присуждены тысяча очков, за 2-е место – 700, а за 3-е место – 500 мирового рейтинга.

На Qazaqstan Barysy Grand Slam дзюдоисты набрали очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Напомним, что согласно двустороннему соглашению между Федерацией дзюдо Казахстана и Международной федерацией дзюдо (IJF), Казахстан будет принимать мировой турнир Grand Slam с 2023 по 2026 год.

 

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