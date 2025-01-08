70 млрд тенге выдано аграриям на весенне-полевые работы

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поднял вопрос выделения аграриям средств на весенне-полевые работы 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечено, что финансирование началось еще в прошлом году. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о проводимой работе в этом направлении.

«Мы начали финансирование с 29 ноября прошлого года. Выделено 100 млрд тенге, из них 70 млрд уже выдано. Работа в этом направлении проводится. В областях еще не подключились СПК, через них тоже нужно вести распределение, тогда это будет быстрее. Финансы есть», — отметил Айдарбек Сапаров.

Премьер-министр поручил ускорить работу. Напомним, что в рамках исполнения поручения президента на весенне-полевые и уборочные работы 2025 года по программе «Кең дала-2» всего планируется направить до 700 млрд тенге, из них 140 млрд бюджетные средства, 560 млрд – рыночные. Займы выдаются под 5% годовых для фермеров со сроком погашения до 1 марта 2026 года.

Раннее финансирование дает возможность аграриям заранее приобрести все необходимое, в том числе удобрения, для своевременного старта посевной кампании.