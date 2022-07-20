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Общество , В мире
70 процентов богатых экосистем Мирового океана оказались под угрозой

Потепление угрожает 70 процентам богатых экосистем Мирового океана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Международная группа ученых обнаружила, что глобальное потепление ставит под угрозу существование морских организмов в 70 процентах районов Мирового океана с богатым биоразнообразием. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

По словам исследователей, исчезновение экосистем с высоким биоразнообразием связано с тем, что виды, живущие в этих регионах, обычно плохо приспособлены к реагированию на большие изменения температуры.

Используя метод сравнения экстремальных темпов потепления океана в прошлом и будущем, исследователи составили карту экосистем по всему миру, которые будут подвержены будущему изменению климата. Это помогло определить расстояния, на которые растениям и животным придется перемещаться, чтобы покинуть уязвимые районы. Оказалось, что во многих случаях для этого потребуется преодолевать большие расстояния, мигрируя далеко за пределы регионов, где виды эволюционировали и адаптировались.

Наиболее уязвимые морские сообщества содержат большинство видов кораллов, образующих рифы, которые обеспечивают средства к существованию для миллионов живых организмов, а также места обитания ламантинов.

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