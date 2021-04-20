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"70% смертей от COVID-19 придется на привитых людей": очередной фейк напугал казахстанцев
В мессенджере Telegram казахстанцы делятся сообщением с прогнозами развития пандемии COVID-19 в мире. Пользователи Казнета утверждают, что, согласно модели, созданной британскими учеными, уже осенью среди людей, умерших от КВИ, 70% придется на ранее вакцинированных. Это не так, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



Пользователи Сети ссылаются на модель развития пандемии, составленную Научной группой по моделированию пандемического гриппа (SPI-M). В последней версии документа, опубликованного 31 марта 2021 года, рассматривается влияние ослабления карантина на развитие пандемии.

При этом сами авторы подчеркивают, что их расчеты не являются прогнозом или предсказанием, потому что реальное развитие пандемии во многом остается неясным.  

При расчетах ученые использовали различные схемы, которые включали в себя данные об эффективности первой и второй доз препаратов Pfizer и AstraZeneca. В частности, специалисты проводили расчеты, основываясь на том, насколько высока вероятность того, что привитых людей, заболевших COVID-19, будет необходимо госпитализировать или помещать в палаты интенсивной терапии. В каждом случае составлялись отдельные графики, исходя из предположений о максимально высокой эффективности вакцин и максимально низкой. При этом даже в самом неблагоприятном сценарии расчеты не превышали показателей пика заболеваемости, который пришелся на весну и лето 2020 года.

Исходя из расчетов, ученые сделали вывод, что смягчение карантинных мер не приведет к новой вспышке заболеваемости при условии, что массовая вакцинация продолжится.

Стоит отметить, что эти расчеты не применимы по отношению к Казахстану, так как у нас массовая вакцинация проводится препаратом "Спутник V". Его эффективность и безопасность доказаны доклиническими и клиническими испытаниями.

Таким образом, утверждение о том, что 70% летальных исходов в результате COVID-19 придется на привитых людей, неверно. Расчеты британских ученых включали в себя несколько сценариев, при этом не один из них сами авторы не считают точным прогнозом и указывают на то, что с уверенностью предсказать реальное развитие событий на сегодняшний день невозможно.

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