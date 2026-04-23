73 военно-патриотических класса функционируют под шефством Нацгвардии

Сегодня они действуют в 44 школах и одном колледже страны, объединяя более 1400 учащихся 9–10 классов. Наряду с этим в подразделениях Национальной гвардии работают 32 клуба «Жас бүркіт», где занимаются 235 детей в возрасте от 6 до 12 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz

Особое значение имеет преемственность поколений. 18 классов носят имена военнослужащих Национальной гвардии (Внутренних войск), погибших при исполнении служебного долга в ходе таджикско-афганского конфликта 1995 года и январских событий 2022 года.

Образовательный процесс в классах «Жас бүркіт» ориентирован на всестороннюю подготовку будущих защитников Отечества. Школьники изучают основы огневой, строевой, физической и тактической подготовки, приобретают навыки защиты от оружия массового поражения и оказания первой медицинской помощи.

В рамках военно-патриотического воспитания регулярно проводятся дни открытых дверей, уроки мужества, встречи с ветеранами, профориентационные мероприятия и военно-спортивные игры. Также организована подготовка воспитанников к участию в международных военных сборах молодёжи «Айбын – 2026».

Проект «Жас бүркіт» продолжает развиваться, формируя у молодёжи чувство патриотизма, ответственности и готовности служить Родине.