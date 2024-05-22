7,5 млн га засеют в Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с аграриями трех областей в ходе объезда регионов в период массовых весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным акиматов областей, по республике засеяно 7 млн га, в том числе в Актюбинской области – 220 тыс. га или 37,7% от общей площади посевов региона, в Карагандинской области – 326,4 тыс. га или 30,3%, в Костанайской области – 1 322 тыс. га или 25,7% от всех планируемых под посев площадей.

По увеличению уровня внесения минеральных удобрений до акиматов областей доведены индикаторы: в текущем году довести уровень до 1,5 млн тонн, в том числе Актюбинской области - 27,2 тыс. тонн, Карагандинской области - 71,5 тыс. тонн и Костанайской области - 258,6 тыс. тонн.

«По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 21 мая заключено договоров на приобретение удобрений в объеме 889 тыс. тонн, из которых аграриям отгружено 734,4 тыс. тонн, в том числе по Актюбинской области заключено договоров на 2,7 тыс. тонн, отгружено – 2,5 тыс. тонн; по Карагандинской области заключено договоров на 28,2 тыс. тонн, отгружено – 21,2 тыс. тонн; по Костанайской области заключено договоров на 170,0 тыс. тонн, отгружено – 108,7 тыс. тонн удобрений», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Айдарбек Сапаров подчеркнул важность внесения достаточного объема удобрений для получения хорошего урожая, для этого внедрен механизм авансового субсидирования удобрений, казахстанские производители отгружают удобрения под гарантию акиматов, благодаря чему аграриям в период посевной не нужно сразу производить оплату.

На субсидирование удобрений в местных бюджетах на 2024 год предусмотрено 36,2 млрд тенге.

Министр отметил, что на посевную также выделено порядка 376 тыс. тонн дизтоплива, в том числе в Костанайской области – 79,6 тыс. тонн, Актюбинской области – 7,2 тыс. тонн, Карагандинской области – 17,4 тыс. тонн.

С учетом расходов операторов областей по доставке, средняя цена для СХТП по республике теперь составляет 250 тенге/литр, что дешевле на 15 % от рыночной цены.

Кроме того, впервые на финансирование посевной кампании выделено до 580 млрд тенге заемных средств по льготной ставке в 5%. Средства были выделены по программам «Кен дала», «Кен дала-2» – через Аграрную кредитную корпорацию и по программе форвардного закупа – через Продкорпорацию.

«Всего в трех регионах поступило 669 заявок на финансирование по линии АКК на общую сумму 49,8 млрд тенге, а по линии Продкорпорации - 134 заявки на сумму 11,9 млрд тг на закуп 177 тыс. тонн зерна», – говорится в официальном сообщении.

В Костанайской и Актюбинской областях, где прогнозируется распространение стадной саранчи, Айдарбек Сапаров провел оперативные совещания по мерам борьбы с вредителем, поручил комитету госинспеции в АПК обеспечить взаимодействие с акиматами, а также провести работу по приграничным территориям.

В Костанайской и Актюбинской областях завершены мониторинговые работы по определению состояния перезимовавщих кубышек, начались весенние мониторинговые работы по отродившимся личинкам, в Актюбинской и Костанайской областях массовые противосаранчовые мероприятия начнутся в конце мая.