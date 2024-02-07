76 туш сайги изъяли в Кызылорде

В Кызылорде в ходе ОПМ «Браконьер» полицейские задержали подозреваемых с 76 тушами сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

6 февраля около 22:30 часов сотрудниками патрульной полици на трассе Жезказган – Кызылорда остановлены автомашины Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser. Водители пытались скрыться, однако вскоре были задержаны.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла из автомобиля Toyota Hilux 29 туш, из автомобиля Toyota Land Cruiser 47 туш сайгаков, а также 9 единиц патронов 12 калибра.

Проводится досудебное расследование в отношении задержанных жителей города. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.