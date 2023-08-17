Полностью сгорел 2-й этаж многоквартирного дома в Конаеве, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел в 8-квартирном доме у городе Конаеве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

17 августа в Конаеве, по улице Школьная поселка Заречный, загорелся 8-квартирный жилой дом.

Пожарные подразделения ДЧС Алматинской области приехали на место в 4:21 – через 24 минуты после вызова.

К тому времени уже сгорели кровля и 2-й этаж дома.

«Тушение усложнялось поздним сообщением о пожаре. Расстояние от пожарной части Конаева до места происшествия – 20 км.

Сотрудники органов государственной противопожарной службы с риском для жизни вынесли газовые баллоны.

10 огнеборцам с привлечением 3 единиц техники удалось локализовать огонь в 5:10 и потушить в 7:20. Причина пожара устанавливается», – проинформировали в ДЧС.

До прибытия спасателей эвакуировались 15 человек, двое из них получили травмы.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с пострадавшими на месте пожара. Акиму Конаева поручили разместить их в гостинице. Пострадавшим также возместят ущерб от ЧП.