8 лет колонии за помощь в уклонении от налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz

Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.



Доказано, что лидер ОПГ и 9 ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение 4 лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге.



По данным АФМ, услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию.



В результате ликвидации ОПГ, регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением более 580 млн тенге.



«Приговором суда лидер ОПГ приговорен к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным ее членам назначено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы», – отметили в агентстве.



В АФМ отметили, что уплата налогов является обязательной для налогоплательщиков, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена ответственность.