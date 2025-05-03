Почтили память героя

30 апреля, в день, когда лейтенант из Казахстана Рахимжан Кошкарбаев первым водрузил Знамя Победы на фашистском Рейхстаге, на его малой родине состоялось торжественное мероприятие. Местом проведения стала аллея с бюстом героя-фронтовика в селе Тайтобе Целиноградского района. Здесь он учился в школе-интернате. Монумент был открыт в октябре прошлого года, в день столетия знаменосца из казахских степей.

С утра у монумента Халық Қаһарманы, что в центре села, стали собираться местные жители, многие из которых происходят из одной родовой ветви с Рахимжаном Кошкарбаевым и очень этим гордятся. Они возложили цветы к памятнику батыру. Звучали патриотические и фронтовые песни. В почетном строю выстроились военнослужащие и старшеклассники местной школы.

В 11 часов началась театрализованная постановка, посвященная подвигу Рахимжана Кошкарбаева. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель акима города Косшы, к которому административно относится село Тайтобе, Берген Жумкей. Он отметил, что 30 апреля можно считать Днем Победы над фашистской Германией, и подвиг Рахимжана Кошкарбаева, поставившего точку в этой борьбе, навечно вписан в историю. В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт.

Гордимся нашим земляком

В прошлом году на торжественной церемонии открытия памятника, помимо высоких должностных лиц, выступила дочь героя Алия Кошкарбаева, приехавшая по этому случаю из Алматы. Она сказала, что гордится вкладом своего отца в Великую Победу. Он – один из батыров своего народа, благодаря героизму которых стал возможен этот счастливый день. Быть благодарными, помнить и хранить священную память об их подвиге – долг ныне живущих.

– Приверженность нашего общества непреходящим ценнос­тям подтверждает это торжест­венное событие, – сказала она тогда. – Для молодежи важны уроки мужества. Они должны знать не только собственных предков, но и героев Великой Отечественной войны. Народная память о них не исчезнет никогда.

О том, каким был в мирной жизни бесстрашный воин, рассказывали мне родственники Рахимжана Кошкарбаева при подготовке материала о нем, опубликованного в «Казахстанской правде» 7 февраля 2024 года. Напомню некоторые моменты.

Будущий герой родился на степной зимовке Кырыккудык в Целиноградском районе Акмолинской области, принадлежал к известному казахскому роду аргын. Детство и юность Рахимжана оказались трудными. Мальчишке было четыре года, когда он лишился матери. В 1937-м в дом пришли люди в форме и забрали отца. Он был обвинен в укрывательстве того факта, что его отец по имени Муса (дед Рахимжана) был сыном зажиточного степняка. «Байского отпрыска» осудили и отправили отбывать срок в сталинский ГУЛАГ.

Сердобольные люди определили 13-летнего подростка, оставшегося без родительского попечения, в детский дом, который находился в селе Тайтобе. После окончания семи классов он поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище), которое находилось близ города Балхаша. В 1942 году стал курсантом военного училища в Кокшетау, где готовили новобранцев из Казахстана и республик Цент­ральной Азии.

После Кокшетау в 1943 году поступил в Тамбовское военно-пехотное училище, эвакуированное во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1944-м Рахимжан Кошкарбаев в звании младшего лейтенанта был направлен в действующую армию. За проявленные уже в первых боях решительность и отвагу был награжден орденом Отечественной войны I степени.

350 метров за семь часов

В Берлине батальон Кошкарбаева подошел близко к Рейхстагу и занял так называемый дом Гиммлера – позицию, от которой цитадель фашизма отделяла Королевская площадь, насквозь простреливаемая хорошо укреп­ленными огневыми точками отчаянно сопротивлявшихся гитлеровцев. По воспоминаниям фронтовика, его вызвал к себе командир батальона и сказал, что есть приказ – водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Затем добавил, что он может отказаться. Несмотря на смертельную опасность, офицер решил выполнить задание, и ему передали свернутое красное полотнище.

Во главе группы разведчиков он начал прорыв к Рейхстагу. Пройти, проползти, пробежать, проскочить предстояло метров 350, но это были беспрестанно поливаемые свинцом смертельные метры. Вскоре в штурмовой группе остались только лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов. Смерть грохотала над их головами, и прижатые к земле огнем противника два бойца приняли решение написать в уголке крас­ного полотнища свои имена. Чтобы помнили...

Для преодоления 350 метров до Рейхстага им понадобилось семь с половиной часов!

Вот как фронтовик описал этот прорыв в своей книге «Штурм. День 1 410-й»: «...Мы подошли к окну и стали ждать удобного момента, чтобы спрыгнуть вниз. Я осторожно выглянул из окна. Вроде стрельба поутих­ла. Скинув с себя ватник, я поглубже запрятал за пазуху под гимнас­терку флаг, потуже затянул ремень и посмотрел на часы. Они показывали ровно 11 часов дня. Я оглянулся назад и, скомандовав «Вперед, за мной!», первым спрыгнул на брусчатку Королевской площади».

Последний рывок был сделан, когда начался артиллерийский обстрел цитадели. И 30 апреля в 14 часов 25 минут бойцы установили первое Знамя Победы на колонне Рейхстага. В сводке Совинформбюро от 30 апреля 1945 года диктор Юрий Левитан сообщил: «В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели зданием германского Рейхстага, на котором водрузили Знамя Победы…»

О подвиге двух разведчиков сообщило не только Всесоюзное радио, но и написали фронтовые полковые газеты. За бесстрашие и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой операции по водружению знамени, оба бойца были представлены к званию Героев Советского Союза. Однако в итоге два храбреца были удостоены орденов Красного Знамени.

По одной из версий, тому причиной стал «неофициальный» статус знамени Кошкарбаева и Булатова: оно, мол, было изготовлено в их батальоне самостоятельно из подручного куска ткани. Дело в том, что командованием были специально изготовлены штурмовые полотна и переданы дивизиям для водружения на Рейхстаге. Согласно следующей версии, сыграл свою роль и пресловутый «классовый фактор»: власть не забыла о том, что у Кошкарбаева «байские» корни.

Третья и наиболее распространенная версия состоит в том, что имена двух героев не соответствовали идеологическому сценарию. Поэтому главными официальными знаменосцами стали грузин Мелитон Кантария и русский Василий Егоров, которые и водрузили красный стяг на Рейхстаге 1 мая 1945 года. Они, как известно, были удостоены звания Героя Советского Союза.

В то же время тот факт, что самый первый флаг на Рейхстаге был установлен 30 апреля Рахимжаном Кошкарбаевым и Григорием Булатовым, имел исчерпывающее документальное подтверждение, и его никто не оспаривал.

Определенная недосказанность была развеяна на официальном уровне лишь в июле 2005 года. В ответ на телеграмму, отправленную на имя Президента России Владимира Путина казахстанским историком Болатом Асановым с просьбой разобраться в ситуации с подвигом Кошкарбаева и Булатова, из Института военной истории Минобороны Российской Федерации пришло письмо. В нем, в частности, сообщалось: «Сотрудниками Института военной истории установлено, что подвиг Вашего земляка лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева имеет документальное подтверждение».

Жизнь после войны

В Казахстане о подвиге Рахимжана Кошкарбаева знали и чтили героя всегда, а еще любили его за простоту и человечность. Фронтовика приглашали на праздники, встречи со школьниками. Демобилизовавшись, он не стал высокопоставленным партийным функционером, но продолжил служить людям в качестве руководителя и общест­венного деятеля.

Успешно работал на разных должностях, в том числе более двадцати лет занимал пост директора гостиницы «Алма-Ата». В работу бывший боевой офицер вкладывал всю душу. Под его руководством гостиница стала не только местом размещения гостей столицы Казахской ССР, но и одним из культурных центров города. Коллектив уважал и ценил своего руководителя за дисциплину, справедливость и скромность. Скончался Рахимжан Кошкарбаев 10 августа 1988 года, похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы.

Его имя носят проспекты в Астане и Алматы, школы в разных уголках страны. Сельский округ в Акмолинской области, где родился фронтовик, назван в его честь. В столице и селе Тайтобе установлены памятники Рахимжану Кошкарбаеву. В диораму штурма Рейхстага в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в 2022 году внесены скульптурные изображения Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова.

В ходе подготовки материала мне удалось поговорить по телефону с дочерью героя Алией Кошкарбаевой, проживающей в Алматы. На вопрос, каким был ее отец в мирной жизни, она ответила, что, во-первых, несмотря на трудный жизненный путь, испытания на войне, он был человеком жизнерадостным, сохранял позитивное мышление и такое же восприятие жизни.

– Его отрезок жизни после войны – отдельная история. Пример того, как человек не сломался, не ожесточился на войне, а приобрел свою особенную философию. Она состояла в том, что жить надо здесь и сейчас, быть благодарным Богу за то, что вернулся живым. Не любил он рассказывать о войне, а если и рассказывал, то больше не о себе, а о боевых товарищах, которые были старше его, повоевали и повидали жизнь. А потому старались уберечь его, молодого парня, от шальной пули, – рассказала Алия Кошкарбаева.

Дочь старшей сестры прославленного фронтовика Лаззат Нурпеисова, ныне проживающая в Астане, вспомнила, как ее дядя приезжал из Алматы в родной Целиноградский район. Гостя встречали с почетом, был он статным, красивым мужчиной. Всегда в окружении родственников. Как об отзывчивом и добром вспоминала о нем и супруга самого младшего брата фронтовика, ныне жительница Астаны Калам Темирова, бережно хранящая газетные и журнальные вырезки о нем.

На малой родине батыра

Чтобы узнать об истории села Тайтобе, с которым связаны годы жизни Рахимжана Кошкарбаева, я обратился к уроженцу этих мест, сельскому активисту, председателю совета аксакалов Асылхану Байкенову. Он рассказал, что село получило свое название по возвышающейся неподалеку отсюда соп­ке – төбе. В исторические эпохи противостояния казахов вражеским набегам она служила сторожевой точкой, на которой разжигался огонь при обнаружении врагов.

В 40–50-х годах минувшего века в Тайтобе существовал интернат при местной школе. Свозили туда сирот из разных концов страны, стал воспитанником интерната и будущий герой войны. Как выяс­нилось, здание интерната еще существует, и мне довелось увидеть это историческое строение, правда, лишь снаружи.

Как рассказал местный житель Естай Спанов, здание было пост­роено, как и многие другие объек­ты того времени, из бревен. Со временем его передали частным лицам. В настоящее время это жилой дом многодетной семьи репатриантов. На стене бывшего интерната можно увидеть мемориальную табличку, где указывается, что в этом доме с 1932 по 1939 год обучался и воспитывался ветеран Великой Отечественной войны, Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев. В свое время рядом с интернатом располагалась саманная школа, она была разрушена в 1975 году.

Сегодня в Тайтобе есть сельский акимат, средняя школа, детский садик, врачебная амбулатория и даже свой клуб. Сельские улицы покрыты асфальтом. Нельзя не заметить, что жилые дома здесь строят капитальные, многие из них имеют по два этажа.

Как рассказал аким Тайтобе Парасат Досмагамбетов, к настоящему времени в населенном пункте официально прописаны 3 230 человек. Однако на самом деле проживает более семи тысяч. Основная часть трудоспособного населения работает в Астане. Поэтому маятниковая занятость – неотъемлемая часть жизни тайтобинцев.

…Чем дальше отодвигает от нас время Великую Отечественную, тем более значимы и величественны подвиги фронтовиков. Казах­станцы помнят и гордятся Рахимжаном Кошкарбаевым. Он был и остается воплощением образа подлинного народного батыра, вставшего на защиту родной земли.