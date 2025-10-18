80-летие ООН отметили в Астане

239

По случаю Дня Организации Объединённых Наций и 80-летия со дня её основания в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева состоялся праздничный концерт, организованный Министерством иностранных дел Республики Казахстан совместно со Страновой командой ООН в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, международных организаций, гражданского общества и молодёжи.

Выступая с приветственным словом, Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев подчеркнул неизменную приверженность Казахстана Уставу ООН и её центральной роли в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития.

В этой связи он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН особо подчеркнул решающую роль Организации в противодействии глобальным вызовам и укреплении международного сотрудничества.

Е.Ашикбаев отметил широкое присутствие системы ООН в Казахстане, где действуют 27 агентств и учреждений, а также подчеркнул важную роль созданного в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

В свою очередь, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча отметила важность совместных усилий ради мира, устойчивого развития и человеческого достоинства, подчеркнув высокий уровень партнёрства между Казахстаном и ООН в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Ярким украшением вечера стало выступление Академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева под управлением дирижёра Ернара Нуртазина. Музыкальная программа, включавшая классические и современные произведения, была тепло воспринята зрителями.

В рамках мероприятия также состоялась презентация юбилейной почтовой марки «UN80», выпущенной совместно с АО «Казпочта» в честь 80-летия Организации Объединённых Наций.

#Астана #ООН #юбилей

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Казахстан принял участие в заседании министров по делам мол…
Врачи из Японии дали мастер-класс в больнице Конаева
Презентация в Торговой палате США
Особый подарок ТЮРКСОЙ от Мангистау: в Анкаре установлена к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]