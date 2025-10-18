По случаю Дня Организации Объединённых Наций и 80-летия со дня её основания в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева состоялся праздничный концерт, организованный Министерством иностранных дел Республики Казахстан совместно со Страновой командой ООН в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, международных организаций, гражданского общества и молодёжи.

Выступая с приветственным словом, Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев подчеркнул неизменную приверженность Казахстана Уставу ООН и её центральной роли в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития.

В этой связи он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН особо подчеркнул решающую роль Организации в противодействии глобальным вызовам и укреплении международного сотрудничества.

Е.Ашикбаев отметил широкое присутствие системы ООН в Казахстане, где действуют 27 агентств и учреждений, а также подчеркнул важную роль созданного в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

В свою очередь, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча отметила важность совместных усилий ради мира, устойчивого развития и человеческого достоинства, подчеркнув высокий уровень партнёрства между Казахстаном и ООН в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Ярким украшением вечера стало выступление Академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева под управлением дирижёра Ернара Нуртазина. Музыкальная программа, включавшая классические и современные произведения, была тепло воспринята зрителями.

В рамках мероприятия также состоялась презентация юбилейной почтовой марки «UN80», выпущенной совместно с АО «Казпочта» в честь 80-летия Организации Объединённых Наций.