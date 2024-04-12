80 сельчан эвакуировали в Актюбинской области

На данный час под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Жунусова Нургали Сырлыбаевича спасатели завершили эвакуационные работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

На вертолете Минобороны РК спасатели эвакуировали из села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка. Эвакуированных жителей доставили в школу им. Т.Жургенова Иргизского района.

Напомним, в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр.