80 сельчан эвакуировали в Актюбинской области
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На данный час под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Жунусова Нургали Сырлыбаевича спасатели завершили эвакуационные работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
На вертолете Минобороны РК спасатели эвакуировали из села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка. Эвакуированных жителей доставили в школу им. Т.Жургенова Иргизского района.
Напомним, в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр.