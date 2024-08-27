82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов из 61 страны мира

Фото: пресс-служба Минтуризма

С 15 по 25 августа в Кишиневе прошёл 45-й чемпионат мира по армрестлингу, на котором сборная Казахстана завоевала 82 золотые, 92 серебряные и 82 бронзовые медали (всего 256), заняв первое место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Минтуризма

Отмечается, что Нурдаулет Айдархан стал семикратным чемпионом мира среди взрослых, а с учётом его достижений среди молодёжи — двенадцатикратным чемпионом мира.

Мейрамбек Ерсаин стал семикратным, а Ердаулет Нурмахан — пятикратным чемпионом мира.

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира по армрестлингу прошёл в Алматы. Тогда в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 52 стран, и сборная Казахстана завоевала 72 золотые, 57 серебряных и 27 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачёте.

В 2022 году на чемпионате мира в Анталье, в котором приняли участие 1 700 спортсменов из 54 стран, Казахстан также занял первое место в общекомандном зачёте, завоевав 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей.

#чемпионат #золото #медали #армрестлинг

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