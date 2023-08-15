87 млн тенге потратил на неработающие туалеты акимат Актау

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы по Мангистауской области

За неработающие туалеты акимат города Актау заплатил 87 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Мониторя социальные сети, Антикор выявил, что акимат Актау установил 5 общественных туалетов на городской набережной, которыми жители не могли воспользоваться.

Тогда ведомство изучило государственные закупки и нашло несоответствия в процедурах подписания актов выполненных работ по установке модульных туалетов.

"Несмотря на то, что фактически работы не были выполнены, отдел жилищно-коммунального хозяйства через 2 дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в 87 млн тенге.

Факт зарегистрирован в книге учета информации и направлен в департамент внутреннего государственного аудита для соответствующей проверки.

В случае подтверждения по результатам аудиторской проверки нарушений будут приняты меры в установленном законом порядке", – заключили в Антикоре.