88 ветеранов ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Казахстане

Депутат Сената Парламента Казахстана Серик Шайдаров указал на парадоксальную ситуацию, когда ветераны Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на получение жилья, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Серик Шайдаров на правительственном часе в Сенате сообщил, что сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.

«Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой», – заявил он.

Между тем сенатор Ольга Перепечина сообщила, что объем ввода жилья за последние 4 года увеличился практически на 37%.

Однако, по ее словам, несмотря на последовательный рост, ситуация с обеспеченностью казахстанцев жильем продолжает оставаться актуальной.

«Вопрос обеспеченности жильем может усугубиться продолжающимся естественным приростом населения и урбанизацией... Учитывая данную тенденцию жилищный вопрос будет оставаться главным приоритетом социальной политики нашего государства. Но решать его необходимо многосторонне, не упуская ни одну категорию населения», – резюмировала она.