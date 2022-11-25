88 ветеранов ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Казахстане

Депутат Сената Парламента Казахстана Серик Шайдаров указал на парадоксальную ситуацию, когда ветераны Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на получение жилья, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Серик Шайдаров на правительственном часе в Сенате сообщил, что сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.
«Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой», – заявил он.
Между тем сенатор Ольга Перепечина сообщила, что объем ввода жилья за последние 4 года увеличился практически на 37%.
Однако, по ее словам, несмотря на последовательный рост, ситуация с обеспеченностью казахстанцев жильем продолжает оставаться актуальной.
«Вопрос обеспеченности жильем может усугубиться продолжающимся естественным приростом населения и урбанизацией... Учитывая данную тенденцию жилищный вопрос будет оставаться главным приоритетом социальной политики нашего государства. Но решать его необходимо многосторонне, не упуская ни одну категорию населения», – резюмировала она.