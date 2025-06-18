Об этом сообщает Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

При проверке данных учреждений были выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медпомощи, несоблюдение правил хранения медикаментов. В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

«В ходе внеплановых проверок из 133-х действующих процедурных кабинетов области 91 объект добровольно прекратил свою доврачебную медицинскую деятельность, из них сдали приложение доврачебной помощи к медицинской лицензии – 33, занимались медицинской деятельностью без разрешительных документов – 58. В 37 объектах проведены проверки, 3 объекта находятся в работе, Проверки продолжаются. В двух объектах планируется проведение проверок», - сообщили в Комитете Минздрава.

По результатам проверок в 37 объектах составлены 46 протоколов об административной правонарушении, наложены штрафы на 10,2 млн тенге.

Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

В Минздраве отметили, что внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.