Проблемная зона
«А если не будут брать – отключим газ!»
Любовь Доброта, Шымкент

Административные повадки героини Нонны Мордюковой из фильма «Бриллиантовая рука», судя по всему, взяли на вооружение в городской газоснабжающей организации, не оставив выбора местным предпринимателям.

Крупных предпринимателей, чьи предприятия в больших объемах ­потребляют природный газ, руководство Шымкентского производственного филиала (ШПФ) АО «КазТрансГаз Аймак» поставило перед фактом: одного договора на оказание услуг отныне мало, необходимо подписать дополнительное соглашение, которое исключает возможность корректировки объема потребляемого голубого топлива.

По действующему договору между ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и предпринимателями предусмотрена возможность корректировки месячного объема газа или объема по подтверж­денной потребителем заявке. При этом тот мог указать причину недобора или перерасхода газа и представить соответствующие документы.

В дополнительном соглашении, которое монополист начал подписывать с крупными потребителями в текущем году, данный пункт исключили, тем самым лишив их возможности проводить корректировку объемов поставки товарного газа в течение действия договора.

Производители не только не согласились с условия­ми дополнительного сог­лашения, ущемляющими их права, но и обратились в надзорный орган и палату предпринимателей, попросив защитить их от произвола монополиста.

Свою позицию они аргументировали тем, что объемы производства предприя­тий во многом зависят от рыночного спроса на производимую продукцию, включая сезонный фактор. Да и в условиях коронавирусной пандемии, когда в любой момент может произойти всплеск заболевания, ограничивающего работу предприятий и покупательскую активность, платежеспособность граж­дан, прогнозировать что-либо сложно.

Монополист же в дополнительном соглашении предусмотрел санкции в отношении потребителей, не выполняющих взятых на себя расширенных обязательств.

Так, при превышении суточной нормы потребления газовики в рамках дополнительного соглашения получали право отключать предприятие в течение трех часов, не отвечая при этом за последствия, к которым это может привести. Насколько катастрофическими они могут быть у заводов и цехов с непрерывным циклом производства, догадаться несложно.

Дополнительным соглашением предпринимателей хотели лишить возможности как-то обосновать перерасход газа, вместо прежних объяснений предпочтя введение финансовых санкций в качестве неустойки за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

К примеру, при перерасходе газа за месяц решили взимать оплату по тарифу с поправочным коэффициентом 1,2 или 1,5, что грозило экономически разорить предприятия, сделав выпускаемую ими продукцию неконкурентоспособной.

В палате предпринимателей одностороннее навязывание субъектам бизнеса условий со стороны ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» назвали кабальным и вынесли эту ситуацию на обсуж­дение очередного Совета по защите прав и противодействию коррупции в Шымкенте.

В ходе заседания бизнесмены наперебой рассказывали, как пытались в одиночку противостоять натиску со стороны газоснабжающей организации. Некоторые из них вынужденно подписали дополнительное соглашение, лишь бы им не мешали работать. Остальные объединились, чтобы сообща отстаивать свои права.

В общей сложности 23 промышленных предприятия заявили, что после заключения с ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» договоров розничной реализации товарного газа монополист стал присылать на подписание еще и дополнительное соглашение.

Бизнесмены в ходе заседания Совета по защите прав и противодействию коррупции жаловались на то, что им стали отказывать в выдаче техусловий или выставлять требования по предоплате. Кого-то штрафуют за перерасход и даже недобор заявленных объемов газа. Теперь же монополист придумал новые условия для своих контрагентов. Они должны рассчитать объем газа, который им понадобится на… пять лет вперед! Шымкентские производители в растерянности, ведь загадывать так далеко сейчас рискованно.

– Сейчас на пять лет вперед с нами хотят заключить договор, – начальник службы энергетики АО «Химфарм» Илхам Ашуров не скрывает своих эмоций.

– Понимаете, вслед за подписанным пятилетним договором отправляют еще и то самое дополнительное соглашение с кабальными условиями. Мы не знаем, что нас ждет через год, а тут берут за горло, внося пункт, согласно которому корректировка условий газоснабжения исключается. При этом ни одного основания для этого решения не предоставили: ни постановления Правительства, ни приказа Минэнерго, ничего! Нам же для нормальной работы требуется ежемесячная корректировка.

Главный юрист АО «Химфарм» Дана Саипова добавляет, что рассчитать объем газа, который понадобится заводу на предстоящие пять лет, нереально. При этом дополнительное соглашение не мешает монополисту снимать с себя ответственность за последствия сокращения подачи газа.

После обсуждения проб­лемы на площадке палаты предпринимателей фактами одностороннего навязывания субъектам бизнеса дополнительных условий со стороны газового монополис­та занялась прокуратура Шымкента.

По акту прокурорского надзора дополнительные соглашения ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» отозваны. Тем самым защищены права 366 предприя­тий – потребителей природного газа, обеспечена защита законных интересов более четырех тысяч субъектов бизнеса.

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