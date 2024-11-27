А у нас – в аулах газ!

Нефть и Газ
10
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье еще четыре сельских округа получили доступ к газовой сети – имени А. Токмаганбетова и С. Сейфуллина Сырдарьинского района и Аксу и М. Шаменова Жалагашского.

фото Багдата Есжанова

Поздравляя сельчан, аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что руководство страны уделяет большое внимание комплексному развитию современной инфраструктуры села. Так, в соответствии с поручением Главы государства в регионе был определен перечень проектов, позволяющих построить 306 км газовых сетей и обеспечить газом более 20 тыс. человек.

На проекты газификации в 2024 году было предусмотрено выделить 3,9 млрд тенге из респуб­ликанского, 2,6 млрд тенге – из областного бюджета и свыше 24 млрд тенге – из фонда АО «ФНБ «Самрук-Казына».

На торжественной церемонии в аулах А. Токмаганбетова и С. Сейфуллина глава региона отметил достижения Сырдарьинского района. К примеру, всего за год его бюджет увеличился с 12 млрд до 16 млрд 108 млн тенге, показав рост на 33%. Эти средства главным образом были направлены на решение актуальных проблем местного населения.

Земляков с долгожданным радостным событием поздравили известные аксакалы Султанбек Тауипбаев и Абдигаппар Амиргалиев. За вклад в развитие и процветание региона Нурлыбек Налибаев отметил благодарственными письмами ветеранов труда и специалистов газовой отрасли.

Церемония подключения прошла и в Жалагашском районе. Отметим: Аксу и им. М. Шаменова – первые села в районе, куда пришло голубое топливо.

В ауле М. Шаменова с населением свыше тысячи человек к сети природного газа будет подключено свыше 200 частных жилых домов. На работы по газификации населенного пункта выделено свыше 649 млн тенге. В сельском округе Аксу голубое топливо придет в 310 жилых домов, в которых проживают около 1 700 сельчан.

Стоимость проекта газификации составила чуть больше 517 млн тенге. В обоих селах строи­тельство газораспределительных сетей и подводящего газопровода к населенным пунк­там выполнила подрядная организация в лице ТОО «АЭЅ and Limited».

Как было отмечено, в следую­щем году начнутся работы по газификации рядом расположенных аулов – Бухарбай-батыра, Каракеткен и Далдабай.

После официальных мероприятий Нурлыбек Налибаев встретился с жителями аулов, выслушал их мнения и предложения. Сельчане высказали благодарность за то, что наконец-то исполнилась их давняя мечта – газификация принесла в дома тепло и комфорт. Теперь им не придется заготавливать дрова, запасаться тоннами угля, тратить время на растопку и поддержание огня в печи, задыхаться в зольной пыли и саже. Дешевизна топлива позволит сэкономить средства из семейного бюджета.

Отвечая на вопросы земляков, глава региона рассказал о проделанной работе и дальнейших планах по развитию инфраструктуры сельских населенных пунк­тов. В частности, он отметил, что сегодня на территории области к природному газу подключены все города: Кызылорда, Байконыр, Аральск, Казалы и все район­ные центры, а также свыше 30 сельских населенных пунктов. До конца года планируется подключить к централизованному газоснабжению еще около 10 сельских округов и довести тем самым уровень газоснабжения области до 78%.

В следующем году, по данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, планируется подключить к природному газу сельские округа Дур Онгар Кармакшинского района, Шижага Аральского района, Актан-батыра Казалинского района, Шаган и Наги Илья­сова Сырдарьинского района, Ортакшыл Шиелийского района и пригородные населенные пунк­ты Баймурат-батыра, Талдыарал и Сабалак.

#газ #газификация #Приаралье

Популярное

Все
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Дорога всегда прокормит
Здесь растят специалистов XXI века
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

Спрос на автогаз превышает предложение
КМГ ответил на требования профсоюза работников «Озенмунайга…
Депутат Саиров: «Методы реваншистов нефтяной сферы из «стар…
А у нас в поселке газ!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]