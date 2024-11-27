А у нас – в аулах газ!

Поздравляя сельчан, аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что руководство страны уделяет большое внимание комплексному развитию современной инфраструктуры села. Так, в соответствии с поручением Главы государства в регионе был определен перечень проектов, позволяющих построить 306 км газовых сетей и обеспечить газом более 20 тыс. человек.

На проекты газификации в 2024 году было предусмотрено выделить 3,9 млрд тенге из респуб­ликанского, 2,6 млрд тенге – из областного бюджета и свыше 24 млрд тенге – из фонда АО «ФНБ «Самрук-Казына».

На торжественной церемонии в аулах А. Токмаганбетова и С. Сейфуллина глава региона отметил достижения Сырдарьинского района. К примеру, всего за год его бюджет увеличился с 12 млрд до 16 млрд 108 млн тенге, показав рост на 33%. Эти средства главным образом были направлены на решение актуальных проблем местного населения.

Земляков с долгожданным радостным событием поздравили известные аксакалы Султанбек Тауипбаев и Абдигаппар Амиргалиев. За вклад в развитие и процветание региона Нурлыбек Налибаев отметил благодарственными письмами ветеранов труда и специалистов газовой отрасли.

Церемония подключения прошла и в Жалагашском районе. Отметим: Аксу и им. М. Шаменова – первые села в районе, куда пришло голубое топливо.

В ауле М. Шаменова с населением свыше тысячи человек к сети природного газа будет подключено свыше 200 частных жилых домов. На работы по газификации населенного пункта выделено свыше 649 млн тенге. В сельском округе Аксу голубое топливо придет в 310 жилых домов, в которых проживают около 1 700 сельчан.

Стоимость проекта газификации составила чуть больше 517 млн тенге. В обоих селах строи­тельство газораспределительных сетей и подводящего газопровода к населенным пунк­там выполнила подрядная организация в лице ТОО «АЭЅ and Limited».

Как было отмечено, в следую­щем году начнутся работы по газификации рядом расположенных аулов – Бухарбай-батыра, Каракеткен и Далдабай.

После официальных мероприятий Нурлыбек Налибаев встретился с жителями аулов, выслушал их мнения и предложения. Сельчане высказали благодарность за то, что наконец-то исполнилась их давняя мечта – газификация принесла в дома тепло и комфорт. Теперь им не придется заготавливать дрова, запасаться тоннами угля, тратить время на растопку и поддержание огня в печи, задыхаться в зольной пыли и саже. Дешевизна топлива позволит сэкономить средства из семейного бюджета.

Отвечая на вопросы земляков, глава региона рассказал о проделанной работе и дальнейших планах по развитию инфраструктуры сельских населенных пунк­тов. В частности, он отметил, что сегодня на территории области к природному газу подключены все города: Кызылорда, Байконыр, Аральск, Казалы и все район­ные центры, а также свыше 30 сельских населенных пунктов. До конца года планируется подключить к централизованному газоснабжению еще около 10 сельских округов и довести тем самым уровень газоснабжения области до 78%.

В следующем году, по данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, планируется подключить к природному газу сельские округа Дур Онгар Кармакшинского района, Шижага Аральского района, Актан-батыра Казалинского района, Шаган и Наги Илья­сова Сырдарьинского района, Ортакшыл Шиелийского района и пригородные населенные пунк­ты Баймурат-батыра, Талдыарал и Сабалак.