А за фасадом что?

КСК: здравствуй и прощай

Этот жилой массив из пятиэтажек в районе «Универсама» простирается между проспектом Абая и улицами Бектурганова, Муратбаева и Панфилова. Люди, проживающие здесь, стали заложниками очередной аварии в городской системе водоотвода. Зловонные стоки оказались в оросителях центрального проспекта, куда их слили, вероятно, стремясь уберечь от подтопления фекалиями дворы и тротуары.

Многоэтажки в районе «Универсама» с кризисных 90-х годов прошлого века известны своими коммунальными неурядицами. Обветшалые инженерные сети, затопленные подвалы – все это привело к коллапсу системы КСК. Проблемы не решались, и люди не видели причин, почему они должны платить, забывая о том, что кооперативы – это преж­де всего коллективная воля, воплощенная в дело.

Платежный бойкот в свою очередь спровоцировал массовый отток специалистов, которым, конечно же, не очень хотелось возить­ся с проржавевшими трубами в подвалах да еще без достойной и своевременной зарплаты. И в такой ситуации оказался практически весь многоэтажный жилой фонд Кызылорды.

Сбои в системе местного самоуправления, элементами которой считаются кооперативы собственников квартир, привели к тому, что подвальные коммуникации почти половины всех многоэтажек Кызылорды оказались в аварийной ситуации.

Чтобы не лишить жильцов хотя бы элементарных благ, в том же «Универсаме» были реконст­руированы системы тепло- и электроснабжения. Если раньше трубы располагались в подвале, то теперь разводку линий теплоснабжения обустроили в квартирах на первых этажах. Если же говорить об электроснабжении, то пришлось подключать дома по «воздушке», то есть временной схеме.

Что это за жизнь, несложно представить! Сырость, в морозы сопровождающаяся замерзающими замками и дверями в обледенелых подъездах, досаждающий круглый год отвратительный запах и полчища насекомых.

В конце первого десятилетия нового века местные власти наконец-то обратили внимание на эту животрепещущую проблему. Руководители области и города, надев болотные сапоги, лично проинспектировали подвал в одном из домов в районе «Универсама». Так появилась трехлетняя программа «Подвалы Кызылорды».

В ее рамках специальная комиссия провела обследования всех городских многоэтажек, тогда их было 549. В итоге аварийными признали подвалы 269 домов. В первый год действия программы капремонт был проведен в 71-й пятиэтажке. На выделенные бюджетом миллионы осушили и вычистили подвалы, полностью заменив инженерные коммуникации.

Но уже на следующий год «Подвалы Кызылорды» заинтересовали прокуратуру. Надзорный орган посчитал незаконным выделение государственных средств на ремонт… частных многоэтажек. Так что программа «провалилась», как и последующая попытка «пробить» финансирование на ремонт подвалов по линии ведомства, отвечающего за борьбу... с чрезвычайными ситуациями.

Нужно ли говорить, что Прог­рамму модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 2011–2020 годы кызылординцы встретили с большим энтузиаз­мом?

Радость была недолгой

Очередь до самого неблагополучного района в рамках программы дошла в 2014 году. Она здесь реализуется до сих пор. «Первенцами» стали дома № 18 и 20 по улице Муратбаева, № 11 и 13 по улице Бектурганова, № 3 второго укрепленного квартала. Но, к сожалению, надежды не оправдываются.

– В нашем доме модернизация не очень помогла, фасад вроде красиво смотрится, но загляните в подвал – весь заполнен, опять досаждают зловоние и комары. Из-за сырости в подъезде уже начинают осыпаться краска и штукатурка. У меня квартира на третьем этаже, но и там от запаха канализации не спрятаться, – посетовал Дос Аширов, житель дома № 18 по улице Муратбаева.

Пенсионер Рудольф Угай, проживающий в последнем подъезде дома № 20 по улице Муратбаева, рассказывает о таком, что не сразу и верится...

– До модернизации наш дом был в удручающем состоянии – это правда, – говорит Рудольф Борисович. – Вычистили подвал, гравий засыпали, смонтировали освещение, кровлю отремонтировали, покрасили и утеплили подъезды – это факт. Но представьте: систему канализации в нашем подъезде не подсоединили… к сети. Что за модернизация без канализации?

Как отметил жилец, фекальные стоки сразу же пошли в подвал. Чтобы разобраться в причине, пригласили специалистов водоканала, которые и сообщили жильцам об этой фантастической проблеме.

– Подрядчики сказали, мол, у вас в проекте нет выхода к колодцу. Но как это возможно, что не предус­мотрели? Это просто анекдот какой-то! После сантехники нас подсоединили, конечно. Но, видимо, сделали это абы как. В подвале полно воды и комаров. Наши жильцы из КСК «Рауан» перешли в ТОО «Кызылорда тазылығы». Но и это не помогло, никто не торопится исправлять допущенные огрехи, – возмущается Рудольф Угай.

По его словам, затем вдоль дома была проложена новая труба большего диаметра сети водоотвода, которая не изменила патового положения жильцов.

Специалисты ТОО «Кызылорда тазылығы» по просьбе жителей приезжают, откачивают воду из подвала, когда она уже в подъезд начинает вытекать, но это сизифов труд. Уровень воды опять поднимется. Сейчас резервуар заполнен в глубину на один метр, а в запасе сантиметров 50!

– Радость от капремонта дейст­вительно была недолгой, – дополняет соседа жительница квартиры 36 Кулян Мирманова. – Главная проблема для нашей семьи – канализация. У нас первый этаж. Раньше было ужасно, а теперь стало еще хуже. На кухне и в детской запах, как из выгребной ямы. Когда ветер и окна открыты, невозможно дышать: задувает сквозняком. Раньше с тыловой стороны в подвале были вентиляционные отверстия, он проветривался. Зачем их замуровали? Теперь зловоние в нашу квартиру проникает...

Кулян Мирманова и ее супруг – пенсионеры, открыли в своей квартире продуктовый магазин, но бизнес тоже не очень ладится. И понятно почему.

– Местные знают, что весь район у нас такой проблемный. Но мне все равно стыдно за то, что такая вонь… Покупатели заходят за продуктами, мне неудобно им в глаза смотреть! Вроде все щели заделаны, а все равно просачивается запах. И нам за такую модернизацию надо 7 лет расплачиваться, – вздыхает женщина, добавляя, что от капремонта уже почти ничего не осталось, подвал опять в аварийном состоянии, коммуникации ржавеют...

– Мне кажется, саму идею модернизации у нас дискредитировали, жизнь лучше не стала, только долгов навешали, – делится наболевшим Кулян Мирманова.

– Модернизация многоэтажек, в принципе, неплохая идея, – считает жительница соседнего дома № 15 по улице Бектурганова Бахыт­гуль Сагындыкова. – Но когда мы сами в своей квартире делаем капремонт, его на лет 10–12 хватает. А что здесь получается? Качества не видно, как и желания строи­телей идти навстречу жильцам.

В доме, который недавно был модернизирован, действительно есть вопросы к качеству ремонта. Жители сообщили, что уже весной, то есть через считанные месяцы после ремонтных работ, в подвале вновь появились грязная вода из канализации и вездесущие комары. Не прошла бесследно и недавняя авария в сети водоотведения.

– Пережили уж точно не самую приятную ночь, – признался жилец квартиры 52 по улице Бектурганова, 15 Асылбек Мынбаев. – После обеда в системе канализации начали раздаваться какие-то звуки, а примерно в 22 часа повалило из раковины, ванны и санузла сразу в четырех квартирах первого этажа последнего подъезда. Звонили в аварийку водоканала, в горакимат, везде нам помочь отказались. Говорят, внутри дома должен заниматься КСК. Пришлось искать частника по объявлению за 10 тысяч тенге, к счастью, нашли хорошего специалиста. А проблема оказалась не в подвале, а в колодце, за который водоканал отвечает. Прочистка колодца помогла решить вопрос.

Те же трудности испытывают жильцы домов № 11 и 13 по улице Бектурганова. Об этом, кстати, «Казахстанская правда» уже писала («Бесхозные», «КП» от 05.11.2016 г.). Начнем с того, что ремонт сразу трех домов, включая вышеназванные, доверили в 2014 году проводить некоему ТОО «ПСП «Тамыз», которое еще в 2010-м попадало в реестр недобросовестных участников государственных закупок (№ 1299). Уже тогда должен был возникнуть вопрос: а справится ли такой подрядчик, не подведет ли? В итоге не справился и подвел.

В марте 2015 года специальная комиссия провела обследование и подтвердила обоснованность претензий жителей домов № 11 и 13 по улице Бектурганова по качеству проведенного капремонта, на который, заметим, только этим двум пятиэтажкам было выделено более 71 млн тенге. Так и не исправив своих огрехов, ТОО «ПСП «Тамыз» было признано банкротом.

В общем, чего не хватает сегодня в сфере коммунального благоуст­ройства Кызылорды, так это добросовестных исполнителей государственных программ на уровне местных властей. Нужно не только успешно осваивать деньги, но и, конечно же, следить за качест­вом выполняемых работ, уметь добиваться неукоснительного исполнения условий договоров, чтобы не дискредитировать важнейшие инициативы государства.