«Мужчина тоже может стать жертвой абьюза» – омбудсмен о законе против СБН

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По его словам, закон о защите прав женщин и безопасности детей не направлен против мужчин, а призван вести борьбу с абьюзерами.

«Абьюзингом может заниматься кто угодно, в том числе жертвой может стать и мужчина. Поэтому я всегда говорю, что этот закон направлен на защиту института семьи в первую очередь. Для того, чтобы мы стали обществом, свободным не только от пыток, но и от насилия», – отметил омбудсмен.

Артур Ластаев также добавил, что если нетерпимость к насилию объявлена на государственном уровне, то со временем, и очень скоро, мы станем прогрессивным обществом.