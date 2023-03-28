Абзал Бейсенбекулы назначен вице-министром финансов РК

Ранее занимавшая этот пост Татьяна Савельева освобождена от должности.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсенбекулы Абзал назначен на должность вице-министра финансов РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Ранее занимавшая этот пост Савельева Татьяна Михайловна освобождена от должности.
Абзал Бейсенбекулы родился в 1985 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.
2008-2010 гг. — эксперт Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.
В 2010-2011 гг. работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.
2011-2019 гг. — эксперт, консультант, инспектор, заведующий сектором и заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.
В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.
С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.