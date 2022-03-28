Аэропорт города Актобе возобновляет работу с 28 марта 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Авиационной администрации Казахстана, аэропорт Актобе возобновляет работу с 28 марта 2022 года. Все ранее выполняемые внутренние и международные рейсы будут восстановлены поэтапно», – сообщила пресс-служба аэропорта Актобе.

Здесь отметили, что по всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета, нужно обращаться по месту их приобретения.

«Аэропорт Актобе в текущем году продолжит развивать маршрутную сеть путем открытия новых направлений», – заверили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, ранее из-за ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе с 17 марта 2022 года авиакомпании отменили все рейсы эту в воздушную гавань.

Фото: instagram.com/aktobe_airport_official