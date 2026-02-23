Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Плановые ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе будут проходить с 15 апреля по 31 мая. В соответствии с утверждённой документацией и НОТАМ, в указанный период взлётно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00, - говорится в информации аэропорта.

Отмечается, что работы носят плановый характер и направлены на поддержание аэродромной инфраструктуры и светосигнального оборудования в эксплуатационном состоянии, а также на повышение надёжности и безопасности полётов.

- На период проведения работ все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в указанный временной интервал, перенесены на более раннее или более позднее время суток. Корректировки в расписании заблаговременно согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами. Аэропорт продолжит работу в штатном режиме вне периода временных ограничений, - сообщили в воздушной гавани.

Международный аэропорт Астаны рекомендует пассажирам уточнять актуальное расписание рейсов у авиакомпаний, добавили в пресс-службе.