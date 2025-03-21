Аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара

Инцидент произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от лондонского аэропорта

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По информации телеканала Sky News, аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни. Закрытие воздушной гавани может затронуть 1 351 рейс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (04.59 времени Астаны 22 марта).

«В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни», - заявил представитель Хитроу.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают 10 машин и около 70 пожарных.

«Сегодняшнее полное закрытие «Хитроу» затронет, по меньшей мере, 1 351 рейс из «Хитроу» и в него», - говорится в сообщении в соцсети X.

Отмечается, что среди этих рейсов не учитываются те, которые могут отменить или задержать из-за того, что самолет по той или иной причине находится не на своем месте.

Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.