В Шымкенте "заминировали" аэропорт, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 7 апреля, данный факт был зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Шымкент по статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Проводится расследование. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Ранее в региональных СМИ сообщили, что началась эвакуация людей в аэропорту Шымкента из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

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