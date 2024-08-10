АЭС: мирный атом во благо человечества

– Энергетика становится важнейшей движущей силой мировой цивилизации, – отмечает Бахытхан Жунайдович. – При этом для выработки энергии на планете потребляется огромное количество исчерпаемых полезных ископаемых.

Для предотвращения этой глобальной проблемы очень важно использовать альтернативные источники. И здесь на помощь приходит «зеленая» экономика, которая ориентирована на потреб­ление экологичных ресурсов. Во многих странах с развитой экономикой упор делается на атомные электростанции. И это вполне оправданно.

Нашей республике тоже нужна современная атомная электростанция, энергия которой будет использоваться для развития практически всех отраслей экономики. Вместе с тем АЭС решит проблему дефицита энергомощностей.

– Граждан в первую очередь интересуют вопросы безопас­ности АЭС, касающиеся ее воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

– Это закономерно. С тех пор как была озвучена информация о том, что Казахстан планирует построить два реактора с суммарной мощностью до 2,8 ГВт, в обществе появились определенные сомнения.

В частности, беспокойство граж­дан вызвано тем, что еще свежи в памяти последствия аварий на АЭС украинского Чернобыля и японской Фукусимы. Однако не стоит бояться атома, этот мирный элемент работает только на благо человечества.

Основная масса жителей нашей страны не обладает знаниями, которыми владеют те же физики-молекулярщики, инженеры-атомщики. Поэтому специалистам отрасли необходимо активнее просвещать население и широко информировать общественность о пользе масштабного проекта. Попробую это сделать и я.

Первое. Да, атомные станции считаются дорогими объектами в плане строительства. Помимо затрат на возведение, немало средств требуется на выведение использованного сырья и устройств по истечении срока их службы. Но это оправданные расходы, учитывая пользу и средний срок службы АЭС в 40 лет.

Второе. Существует мнение, будто люди, живущие рядом с АЭС, чаще болеют лейкемией. Однако мировая статистика показывает: раком крови люди заболевают в любой точке Земли примерно на одном уровне. Это означает, что АЭС не влияют на частоту данного заболевания.

Третье. Некоторые говорят, что запас урана, используемого АЭС в качестве сырья, в обозримом будущем будет истощен. Это не так.

Количество урана на Земле в 600 раз больше, чем золота. Это почти 500-летний фонд для использования. Причем 14% этого запаса находится в Казахстане. Если даже сырье закончится, ученые смогут химически обработать элемент «торий» и легко получить из него уран. А запасы тория в три раза выше, чем урана.

Четвертое. У многих людей совершенно разные представления о ценах на атомную энергию. Скажу так: цены на уран на мировом рынке намного стабильнее, чем на нефть и газ. Да, сегодня цены на атомную энергию дороже, чем на газ. Но в 20 раз дешевле ветровой энергии.

Пятое. Казахстанцев волнует ущерб окружающей среде. Атомная энергетика не оказывает негативного влияния на экосистему. Напротив, с помощью крупной АЭС можно будет сократить общий объем выбросов углекислого газа в воздух в среднем на 8 миллионов тонн в год, ведь угольные, нефтяные и газовые электростанции выделяют гораздо больше газов.

Шестое. Разумеется, людей волнует воздействие радиоактивных отходов. Но известно, что полиметаллические отходы оказывают более сильное воздействие на окружающую среду, чем отходы, выделяемые АЭС.

Приведу еще факты. Проект по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz проанализировал перспективы атомной энергетики. По данным портала, атомную энергетику в основном используют развитые страны. Среди них лидирует Франция, доля производства электро­энергии посредством АЭС которой составляет рекорд­ные 69%. В Бельгии этот показатель равен 50,8%, в Швеции – 30,8%, в Швейцарии – 28,8%, в Южной Корее – 28%, в США – 19,6%, в Великобритании – 14,8%, в Канаде –14,3 %.

По количеству реакторов на первом месте в мире находятся США – 92, во Франции их 56, в Китае – 55, в Японии – 21, в Канаде – 19. Наши специалисты досконально изучают вопросы, тщательно анализируют опыт стран, которые имеют атомные электростанции, и разрабатывают свои ядерно-энергетические программы.

– Но ведь никто не застрахован от несчастных случаев?

– Конечно, их исключать нельзя. Именно эти мысли приводят людей к противоречивым мнениям. Но в эпоху беспрецедент­ного развития технологий мы должны быть заинтересованы в том, чтобы вкладывать научные открытия в потребности человечества и разъяснять людям вопросы безопасности. К примеру, современные реакторы, применяемые на АЭС, оснащены многоступенчатыми системами безопасности и разработаны с учетом опыта катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

Теперь представьте сами: еже­дневно в мире работает около 450 ядерных реакторов. Исследование рынка ядерной электроэнергии осуществляется Международным агентством по атомной энергии, также известным как МАГАТЭ. Это серьезная организация. Она ежегодно проводит исследование под названием Nuclear Share of Electricity Generation.

МАГАТЭ имеет интегрированную национальную систему ядерной и радиационной безопас­ности. А программа законодательной помощи обеспечивает информированность государств-членов в отношении международных правовых документов в ядерной отрасли и помогает им соблюдать свои международные правовые и политические обязательства, а также разрабатывать соответствующее национальное ядерное законодательство.

– Вы считаете, что будущее страны за атомной энергетикой?

– Совершенно верно. Строительство АЭС сыграет важную роль в электро- и энергоснабжении страны. В этом я вижу большой потенциал Казахстана. Оглянитесь вокруг: в настоящее время в 18 странах мира строится 56 реакторов общей мощностью 57,6 ГВт. Среди них свои первые атомные электростанции строят такие страны, как Беларусь, ОАЭ, Бангладеш и Турция.

Еще пять государств – Эстония, Польша, Египет, Саудовская Аравия и Узбекистан – активно готовят инфраструктуру, необходимую для строительства своих первых атомных электростанций. Также о планах строительства дополнительных реакторов уже объявили Чехия, Болгария, Франция, Венгрия, Аргентина и Бразилия.

И шаги Казахстана на пути к вхождению в число лидеров в энергетическом секторе являются желательными. Я убежден, что строительство АЭС принесет огромную пользу нашей стране.