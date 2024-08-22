Аферист в погонах

Все это время участковый инс­пектор под разными предлогами убеждал сердобольных селян оформлять на себя кредиты в банках второго уровня. И те соглашались. Похищенные таким образом деньги полицейский использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе OlimpBet и в пяти лотерейных клубах Loto Club, где их проигрывал, а также частично оплачивал имевшиеся у него задолженности перед другими гражданами. Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание полицейским своей вины, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей. А в качестве отягчающего обстоятельства учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Примечательно, что во время судебного заседания большинство потерпевших по делу просили не лишать полицейского свободы, а назначить ему более мягкое наказание. Но в итоге теперь уже бывшего участкового инспектора полиции посадили на три года и один месяц. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Его также лишили специального звания «капитан полиции».